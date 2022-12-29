Brezilyalı efsane futbolcu Pele hayatını kaybetti

Bir yıldan uzun süredir kolon kanseri tedavisi gören Pele, Sao Paulo şehrinde kaldığı Albert Einstein Hastanesi'nde yaşama gözlerini yumdu.

Son dönemde kanserinde ilerleme görülen Pele'nin böbrek ve kalp rahatsızlıkları nedeniyle daha fazla bakıma ihtiyacı olduğu açıklanmıştı.

Eylül 2021'de kalın bağırsağından tümör alınan Pele'nin kanserinin bu yılın başlarında akciğer, karaciğer ve bağırsaklarına yayıldığı tespit edilmişti. Düzenli tedavi gören ve geçen ay kemoterapi uygulaması için yeniden hastaneye kaldırılan efsane futbolcunun sağlık durumunun stabil olduğu aktarılmıştı. Bu ayın başlarında ise Pele'nin kemoterapiye cevap vermediği ve palyatif bakıma alındığı duyurulmuştu.

3 DÜNYA KUPASI KAZANDI

Kariyerinde sadece Santos ve New York Cosmos formaları giyen Pele, futbol tarihinin en iyileri arasında gösteriliyor.

Brezilyalı efsane, Dünya Kupası'nı 3 kez (1958, 1962, 1970) kazanan tek futbolcu olma unvanına sahip.