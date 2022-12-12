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Brezilyalı Ronaldo: Dünya Kupası'nın en iyisi Mbappe

Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldo, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fransız yıldız Kylian Mbappe'nin, turnuvanın en iyi oyuncusu seçileceğine inandığını söyledi.

12 Aralık 2022 Pazartesi 22:41
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Brezilyalı Ronaldo: Dünya Kupası'nın en iyisi Mbappe



İngiliz basınına konuşan Ronaldo, 5 golle turnuvanın krallık yarışında zirvede yer alan Mbappe'yi överek, "Onun ne kadar hızlı ve iyi olduğunu görüyoruz. Stili, oynadığım dönemlerdeki halimi hatırlatıyor. Yeteneklerini nasıl kullanacağını iyi biliyor. Diğer oyunculardan daha hızlı ve bu avantajını gol veya asiste çevirmeyi biliyor." ifadelerini kullandı.

Turnuvadaki şampiyonluk adayının Fransa olduğunu vurgulayan 46 yaşındaki eski yıldız, "Dünya Kupası başlamadan önce de aynı kanıdaydım. Bence Mbappe, bu turnuvanın en iyi oyuncusu seçilecek." diye konuştu.

"NEYMAR GÜÇLENEREK ÇIKACAK"

Turnuvaya çeyrek finalde veda eden Brezilya'da yıldız oyuncu Neymar'ın milli takımı bırakabileceği yönünde maç sonundaki sözlerini duygu yoğunluğuna bağlayan Ronaldo, "Bence Neymar, maç sonrasında çok büyük hayal kırıklığına uğradı. Böyle hissetmesi de çok normal. Ancak bu durumdan güçlenerek çıkacağından ve milli takım formasını giymeye devam edeceğinden eminim. Hala genç, 30 yaşında. Sonraki Dünya Kupası'nda da rahatlıkla oynayabilir." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere'nin çeyrek finalde Fransa'ya 2-1 yenilerek elendiği karşılaşmayı da yorumlayan Ronaldo, "İngiltere, Fransa karşısında çok iyi bir futbol oynadı. Brezilya'nın başına gelen durumun benzerini, İngilizler de yaşadı. Sonuçta çok ufak farklılıklar skorun Fransa lehine sonuçlanmasını sağladı. İngiliz halkı, milli takımıyla gurur duymalı." şeklinde görüş belirtti.

Anahtar Kelimeler:
RonaldoKylian MbappeDünya Kupası
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