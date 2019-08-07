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Brume başarıya doymuyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) Rio 2016 Olimpiyat Oyunları Uzun Atlama Beşincisi atleti Ese Brume, genç yaşına rağmen başarıya doymuyor.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 09:35
Brume başarıya doymuyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) Rio 2016 Olimpiyat Oyunları Uzun Atlama Beşincisi atleti Ese Brume, genç yaşına rağmen başarıya doymuyor.

Son olarak 3-4 Ağustos 2019 tarihlerinde Bursa’da düzenlenen Turkcell Büyükler Türkiye Şampiyonası’nda çift branşta altın madalyaya uzanan Ese Brume, iki branşta da en iyi derecelerini gerçekleştirerek Dünya Şampiyonası barajlarını geçmeyi başardı. Uzun atlama branşında 7.05 metrelik derecesiyle Türkiye şampiyonluğunu elde eden Brume, bu derece ile dünyada bu yılın en iyi ikinci derecesine imza attı. Brume, bir gün öncesinde 100 metre branşında 11.41 saniyelik derecesiyle altın madalyayı elde etti. Bu derecelerle birlikte Brume 27 Eylül – 6 Ekim tarihlerinde Katar’ın Doha kentinde gerçekleşecek Dünya Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.

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Anahtar Kelimeler:
Doğu Akdeniz ÜniversitesiEse Brume
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