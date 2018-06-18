BTM’de gruplardan çıkan 6 takım belli oldu

BRT Spor'un haberine göre, BTM 2’de gruplar bugün oynanan maçlar sonunda tamamlandı ve gruplardan çıkan 6 takım belli oldu. Türkmenköy, Dikmen, Zümrütköy, Mutluyaka, Gülgün Süt Düzova ve Karadeniz 61 gruplarından çıkan takımlar oldular.

BTM 2.Lig’de bugün oynanan maçlar sonunda grup heyecanı bugün oynanan maçlar sonunda tamamlandı.

6 grubun birincileri gruptan çıkarak BTM İkinci Lig play off maçları oynama hakkı kazandı.

BTM 2. Ligde geçtiğimiz haftalarda 3. Grup’tan Türkmenköy, 5. Grup’tan Dikmen ve 6. Grup’tan Zümrütköy play off bölümüne yükselirken dün oynanan maçlar sonunda 2.gruptan Mutluyaka ve 4. gruptanda Gülgün Süt Düzova, bugün ise Karadeniz 61 finallere yükselen takımlar oldu.

Dün oynanan maçlarda BTM 2’de 2. Grup’ta lider Mutlayaka konuk ettiği Güvercinlik’i 2-1 mağlup ederek 17 puanla grubu lider bitirdi ve gruptan çıkmayı başardı. Takipçisi Tuzla ise kazanmasına rağmen gruptan çıkamadı.

BTM 2Lig 5. Grup’ta ise Balıkesir son haftaya 16 puanla lider girerken rakibi 14 puanlı Gülgün Süt Düzova’ya 3-1 mağlup olunca gruptan Düzova takımı play off’a kalan ekip oldu. Balıkesir ise beraberlikte bile çıkacağı play offlara kalamadı.

BTM 2. Lig 1. Grup’ta ise play offlara yükselen son takım bugün Karadeniz 61 oldu. Karadeniz 61-İskele Trabzon bugün oynadıkları maçta 2-2 berabere kalmalarının ardından Karadeniz 61, 14 puanla grubu lider tamamladı ve play off’lara kaldı.