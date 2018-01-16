Bu onur KKTC’nin

Havadis'ten Tonguç Kotak'ın haberine göre, Avrupa Kar Voleybolu Şampiyonası’nın Erciyes etabında Türkiye adına mücadele ederek şampiyonluğa ulaşan Buğra Eryıldız, Havadis’e konuştu.

Eryıldız dün sabah KKTC’ye gelirken duygularını sıcağı sıcağına Havadis spor servisi ile paylaştı ve çok mutlu olduğunu belirtti.

Hedefimiz Avrupa’da iyi bir derece

Buğra Eryıldız şunları söyledi: “CEV Avrupa Kar Voleybolu Şampiyonası’na ilgi giderek artıyor. FIVB de kar voleybolunu Kış Olimpiyatları’na dahil etmeyi düşünüyor. Bu sene Avrupa Kar Voleybolu Şampiyonası, 5 etap şeklinde olacak. Erciyes’in ardından sıradaki etap Mart ayında Avusturya’da yapılacak.

İlk kar tecrübem Erciyes etabı oldu ve kendi evimizde şampiyon olduk. Hedefimiz, diğer turlara da katılıp puanımızı yükseltip en son Avrupa Şampiyonası’nda ana tabloda oynayıp iyi bir derece yapmak.”

Gururlandım

Erciyes’te partneri Aleyna Vence ile şampiyon olan Eryıldız, “Bu şampiyonluk hem KKTC hem de Türkiye için çok önemli. Türkiye, plaj ve kar voleybolu dahil ilk defa bir Avrupa turnuvasında şampiyonluk kazandı.

Bu şampiyonluğun yeri benim için çok ayrı. Bir Avrupa şampiyonasında şampiyonluk alan ilk KKTC’li oldum. Kürsüde Türk bayrağını göndere çektirip ulusal marşımızı okutmak çok gurur verici. İnşallah gerek plaj gerekse karda bu başarılarımızın devamı gelir. Kendi adıma konuşmam gerekirse simdi kupa ve madalyalarıma CEV’den sonra bir de FIVB madalyası eklersem kariyerimde en tepeye ulaşacağım. Beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim.” diye konuştu.