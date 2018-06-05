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Bu sezon 3, 2019-2020 için Allah Kerim

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu dün yaptığı basın duyurusu ile yabancı oyuncu sınırlamasına açıklık getirdi.

05 Haziran 2018 Salı 09:45
Bu sezon 3, 2019-2020 için Allah Kerim

Havadis Spor'un haberine göre, Geçtiğimiz sezon 3 yabancı kontenjanı bulunan Süper Ligde Kulüper Birliği bu sayının 2 olmasını talep etmiş ancak federasyon bu sezon da 3 oyuncunun oynatılmasına karar vermişti.

Dün bu kararı yeniden açıklayan KTFF, 29 Mayıs 2018 tarihinde yayınlanan Yönetim Kurulu Kararı’nın ilgili maddesinde sekreterya hatası olduğunu belirterek yeniden düzenledi.

KTFF’nin yeniden düzenlediği kararında 3 yabancı ile devam edileceği tekrar edilirken KKTC Futbol Kulüpler Birliği’nin talebinin ileriki günlerde tekrardan istişare edileceğini ve çıkacak kararın 2019 – 2020 sezonunda uygulanacağını açıkladı.

Dün bu kararı yeniden açıklayan KTFF, 29 Mayıs 2018 tarihinde yayınlanan Yönetim Kurulu Kararı’nın ilgili maddesinde sekreterya hatası olduğunu belirterek yeniden düzenledi.

KTFF’nin yeniden düzenlediği kararında 3 yabancı ile devam edileceği tekrar edilirken KKTC Futbol Kulüpler Birliği’nin talebinin ileriki günlerde tekrardan istişare edileceğini ve çıkacak kararın 2019 – 2020 sezonunda uygulanacağını açıkladı.

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