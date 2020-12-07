Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Hırsızlara 8 gün ek tutukluluk
Hırsızlara 8 gün ek tutukluluk
Cezaevinden 300’e yakın ses kaydı incelenecek
Cezaevinden 300’e yakın ses kaydı...
Sahte pasaportla çıkış yapacaktı
Sahte pasaportla çıkış yapacaktı
Tutuklulara uyuşturucu vermek isterken yakalandı
Tutuklulara uyuşturucu vermek isterken yakalandı
‘Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi yasası kurallarına aykırı hareket’, 1 tutuklu
‘Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi yasası...

Bu sezon futbol yok!

KTFF'de gerçekleşen toplantıda 30 kulüp başkanı 2020-2021 sezonunun sağlık koşulları yetersizliğinden dolayı bu sezonun oynanmamasına karar verdi. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) başkanı Hasan Sertoğlu kulüpleri toplantıya çağırarak, son dönemde yaşanan gelişmeleri kulüp başkanlarıyla paylaştı.

07 Aralık 2020 Pazartesi 18:50
639 Okunma
Bu sezon futbol yok!

KTFF'de gerçekleşen toplantıda 30 kulüp başkanı 2020-2021 sezonunun sağlık koşulları yetersizliğinden dolayı bu sezonun oynanmamasına karar verdi. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) başkanı Hasan Sertoğlu kulüpleri toplantıya çağırarak, son dönemde yaşanan gelişmeleri kulüp başkanlarıyla paylaştı.

KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda basına kapalı olarak gerçekleşen toplantıda mevcut durum üzerinden değerlendirmeler yapılırken, futbolun durumu hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu toplantı sonrası şu açıklamayı yaptı;

“Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda gerçekleşen ve 32 üye kulübün 30’unun katıldığı, 2’sinin ise mazaretli olarak katılmadığı toplantıda yapılan değerlendirmeler sonucunda, içerisinde bulunduğumuz 2020-2021 futbol sezonunun oynatılmamasına, sağlık şartlarının elvermesi halinde ise 2021-2022 futbol sezonunun normal başlama tarihinden 1, 1 buçuk ay daha erken olarak başlatılmasına karar verilmiştir. Saygılarımla, bilgilerinize getiririm

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta heyecanı
Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta heyecanı
Futbolda kritik toplantı
Futbolda kritik toplantı
Denizlispor - Fenerbahçe: 0-2 | MAÇ SONUCU
Denizlispor - Fenerbahçe: 0-2 | MAÇ SONUCU
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim