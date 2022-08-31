Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.
Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.
Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.
Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
Bugün kimin maçı var?
PREMIER LEAGUE (BEIN SPORTS)
21:30 Arsenal - Aston Villa
21:30 Man. City - Nott. Forest
21:45 West Ham - Tottenham
LIGUE 1 (BEIN SPORTS)
22:00 Marsilya - Clermont
22:00 Toulouse - PSG
SERIE A (S SPORT)
21:45 Juventus - Spezia
21:45 Napoli - Lecce