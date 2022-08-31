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Bugün hangi maçlar var?

Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

31 Ağustos 2022 Çarşamba 20:06
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Bugün hangi maçlar var?


Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün kimin maçı var?

PREMIER LEAGUE (BEIN SPORTS)

21:30 Arsenal - Aston Villa

21:30 Man. City - Nott. Forest

21:45 West Ham - Tottenham

LIGUE 1 (BEIN SPORTS)

22:00 Marsilya - Clermont

22:00 Toulouse - PSG

SERIE A (S SPORT)

21:45 Juventus - Spezia

21:45 Napoli - Lecce

Anahtar Kelimeler:
MaçFutbol
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