Künye
Kıbrıs 28
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
3 ay cezaevine gönderildi!
3 ay cezaevine gönderildi!
9 Suriyeli mülteci daha mahkeme huzuruna çıkarıldı
9 Suriyeli mülteci daha mahkeme...
17 yaşında kaza yaptı, kardeşi de yaralandı
17 yaşında kaza yaptı, kardeşi...
Tabancayı şiltenin altına saklamış!
Tabancayı şiltenin altına saklamış!
Sarhoş kafayla polisleri yaraladı
Sarhoş kafayla polisleri yaraladı

Bugün hangi maçlar var?

Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

01 Eylül 2022 Perşembe 19:19
69 Okunma
Bugün hangi maçlar var?


Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün kimin maçı var?

16:00Bolnisi - GagraGürcistan Erovnuli LigaGürcistan Erovmuli Liga Youtube

18:00Botosani - ArgesRomanya Liga 1Bilyoner TV

18:00Kapaz - KarabağAzerbaycan Premier LigiCBC Sport

18:00Haka - HonkaFinlandiya VeikkausliigaBilyoner TV

19:00Dinamo Tiflis - Lokomotif TiflisGürcistan Erovnuli LigaBilyoner TV

19:00Torpedo Kutaisi - SamguraliGürcistan Erovnuli LigaGürcistan Erovmuli Liga Youtube

19:00Hvidovre IF - HobroDanimarka 1. LigiBilyoner TV

20:00Dinamo Batum - TelaviGürcistan Erovnuli LigaGürcistan Erovmuli Liga Youtube

21:00Hermannstadt - Uni. CraiovaRomanya Liga 1Bilyoner TV

21:00AZ Alkmaar - NEC NijmegenHollanda EredivisieBilyoner TV

21:00SC Telstar - De GraafschapHollanda Eerste DivisieBilyoner TV

21:30Anderlecht - KAA GentBelçika Pro LeagueBilyoner TV

21:45Atalanta - Torinoİtalya Serie AS Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

21:45Bologna - Salernitanaİtalya Serie AS Sport Plus, Bilyoner TV

22:00Leicester City - Manchester Utdİngiltere Premier LigBein Sports 3

Anahtar Kelimeler:
FutbolSpor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bugün hangi maçlar var?
Bugün hangi maçlar var?
Bugün hangi maçlar var?
Bugün hangi maçlar var?
Fenerbahçe, Konyaspor'a mağlup!
Fenerbahçe, Konyaspor'a mağlup!










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim