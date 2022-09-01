Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.
Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.
Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.
Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
Bugün kimin maçı var?
16:00Bolnisi - GagraGürcistan Erovnuli LigaGürcistan Erovmuli Liga Youtube
18:00Botosani - ArgesRomanya Liga 1Bilyoner TV
18:00Kapaz - KarabağAzerbaycan Premier LigiCBC Sport
18:00Haka - HonkaFinlandiya VeikkausliigaBilyoner TV
19:00Dinamo Tiflis - Lokomotif TiflisGürcistan Erovnuli LigaBilyoner TV
19:00Torpedo Kutaisi - SamguraliGürcistan Erovnuli LigaGürcistan Erovmuli Liga Youtube
19:00Hvidovre IF - HobroDanimarka 1. LigiBilyoner TV
20:00Dinamo Batum - TelaviGürcistan Erovnuli LigaGürcistan Erovmuli Liga Youtube
21:00Hermannstadt - Uni. CraiovaRomanya Liga 1Bilyoner TV
21:00AZ Alkmaar - NEC NijmegenHollanda EredivisieBilyoner TV
21:00SC Telstar - De GraafschapHollanda Eerste DivisieBilyoner TV
21:30Anderlecht - KAA GentBelçika Pro LeagueBilyoner TV
21:45Atalanta - Torinoİtalya Serie AS Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV
21:45Bologna - Salernitanaİtalya Serie AS Sport Plus, Bilyoner TV
22:00Leicester City - Manchester Utdİngiltere Premier LigBein Sports 3