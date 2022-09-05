Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.
Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.
Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.
Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
Bugün kimin maçı var?
18:00HJK Helsinki - HIFK HelsinkiFinlandiya VeikkausliigaBilyoner TV
18:00Lokomotif Tiflis - Dila GoriGürcistan Erovnuli LigaGürcistan Erovmuli Liga Youtube
18:30Radomlje - BravoSlovenya 1. LigiBilyoner TV
18:45Arges - HermannstadtRomanya Liga 1Bilyoner TV
19:00Grorud - RanheimNorveç 1. LigiBilyoner TV
19:00Raufoss - FredrikstadNorveç 1. LigiBilyoner TV
19:00Sogndal - SkeidNorveç 1. LigiBilyoner TV
19:00Stabaek - BryneNorveç 1. LigiBilyoner TV
19:00Stjordals Blink - KongsvingerNorveç 1. LigiBilyoner TV
19:00Piast Gliwice - LegnicaPolonya Ekstraklasa Bilyoner TV
19:00Saburtalo Tiflis - BolnisiGürcistan Erovnuli LigaGürcistan Erovmuli Liga Youtube
19:00Telavi - Dinamo TiflisGürcistan Erovnuli LigaGürcistan Erovmuli Liga Youtube
19:15Cerrito - River PlateUruguay Premier LigiBilyoner TV
19:30Monza - Atalantaİtalya Serie AS Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV
19:30Salernitana - Empoliİtalya Serie AS Sport Plus, Bilyoner TV
20:00Samsunspor - Manisa FKSpor Toto 1. LigTRT Spor, Bein Sports 2
20:00Afjet Afyonspor - BursasporTFF 2. LigYayın yok
20:00Kalmar - Varbergsİsveç Allsvenskan Bilyoner TV
20:00Mjallby - Göteborgİsveç AllsvenskanBilyoner TV
20:00Varnamo - Helsingborgİsveç AllsvenskanFutbol
20:00Brage - Utsiktensİsveç SuperettanBilyoner TV
20:00Dalkurd - Brommapojkarnaİsveç SuperettanBilyoner TV
20:00Aarhus - NordsjaellandDanimarka Süper LigiBilyoner TV
20:10Norrköping - Hammarbyİsveç AllsvenskanBilyoner TV
21:00Galatasaray - Gaziantep FKSpor Toto Süper LigBein Sports 1
21:00Jong Ajax - HeraclesHollanda Eerste DivisieBilyoner TV
21:00Jong AZ - DordrechtHollanda Eerste DivisieBilyoner TV
21:00Jong PSV - OssHollanda Eerste DivisieBilyoner TV
21:30Uni. Craiova - Farul ConstantaRomanya Liga 1Bilyoner TV
21:30Wisla Plock - Gornik ZabrzePolonya EkstraklasaBilyoner TV
21:30Fenix - Plaza ColoniaUruguay Premier LigiBilyoner TV
21:45Torino - Lecceİtalya Serie AS Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV
21:45Pau - St. EtienneFransa Ligue 2Bein Sports 4, Bilyoner TV
22:00Valladolid - Almeriaİspanya La LigaS Sport Plus, Bilyoner TV
22:00Middlesbrough - Sunderlandİngiltere ChampionshipBein Sports 3
22:00Real Oviedo - Levanteİspanya La Liga 2 Bilyoner TV
23:30Deportivo Binacional - Alianza Atl.Peru Primera-AperturaBilyoner TV