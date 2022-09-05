Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün kimin maçı var?

18:00HJK Helsinki - HIFK HelsinkiFinlandiya VeikkausliigaBilyoner TV

18:00Lokomotif Tiflis - Dila GoriGürcistan Erovnuli LigaGürcistan Erovmuli Liga Youtube

18:30Radomlje - BravoSlovenya 1. LigiBilyoner TV

18:45Arges - HermannstadtRomanya Liga 1Bilyoner TV

19:00Grorud - RanheimNorveç 1. LigiBilyoner TV

19:00Raufoss - FredrikstadNorveç 1. LigiBilyoner TV

19:00Sogndal - SkeidNorveç 1. LigiBilyoner TV

19:00Stabaek - BryneNorveç 1. LigiBilyoner TV

19:00Stjordals Blink - KongsvingerNorveç 1. LigiBilyoner TV

19:00Piast Gliwice - LegnicaPolonya Ekstraklasa Bilyoner TV

19:00Saburtalo Tiflis - BolnisiGürcistan Erovnuli LigaGürcistan Erovmuli Liga Youtube

19:00Telavi - Dinamo TiflisGürcistan Erovnuli LigaGürcistan Erovmuli Liga Youtube

19:15Cerrito - River PlateUruguay Premier LigiBilyoner TV

19:30Monza - Atalantaİtalya Serie AS Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

19:30Salernitana - Empoliİtalya Serie AS Sport Plus, Bilyoner TV

20:00Samsunspor - Manisa FKSpor Toto 1. LigTRT Spor, Bein Sports 2

20:00Afjet Afyonspor - BursasporTFF 2. LigYayın yok

20:00Kalmar - Varbergsİsveç Allsvenskan Bilyoner TV

20:00Mjallby - Göteborgİsveç AllsvenskanBilyoner TV

20:00Varnamo - Helsingborgİsveç AllsvenskanFutbol

20:00Brage - Utsiktensİsveç SuperettanBilyoner TV

20:00Dalkurd - Brommapojkarnaİsveç SuperettanBilyoner TV

20:00Aarhus - NordsjaellandDanimarka Süper LigiBilyoner TV

20:10Norrköping - Hammarbyİsveç AllsvenskanBilyoner TV

21:00Galatasaray - Gaziantep FKSpor Toto Süper LigBein Sports 1

21:00Jong Ajax - HeraclesHollanda Eerste DivisieBilyoner TV

21:00Jong AZ - DordrechtHollanda Eerste DivisieBilyoner TV

21:00Jong PSV - OssHollanda Eerste DivisieBilyoner TV

21:30Uni. Craiova - Farul ConstantaRomanya Liga 1Bilyoner TV

21:30Wisla Plock - Gornik ZabrzePolonya EkstraklasaBilyoner TV

21:30Fenix - Plaza ColoniaUruguay Premier LigiBilyoner TV

21:45Torino - Lecceİtalya Serie AS Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

21:45Pau - St. EtienneFransa Ligue 2Bein Sports 4, Bilyoner TV

22:00Valladolid - Almeriaİspanya La LigaS Sport Plus, Bilyoner TV

22:00Middlesbrough - Sunderlandİngiltere ChampionshipBein Sports 3

22:00Real Oviedo - Levanteİspanya La Liga 2 Bilyoner TV

23:30Deportivo Binacional - Alianza Atl.Peru Primera-AperturaBilyoner TV