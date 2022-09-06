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Bugün hangi maçlar var?

Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

06 Eylül 2022 Salı 19:20
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Bugün hangi maçlar var?


Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün kimin maçı var?

16:00Gagra - Torpedo KutaisiGürcistan Erovnuli LigaGürcistan Erovmuli Liga Youtube

16:00Samgurali - Dinamo BatumGürcistan Erovnuli LigaGürcistan Erovmuli Liga Youtube

19:45Dinamo Zagreb - ChelseaUEFA Şampiyonlar LigiTV 8 Buçuk, CBC Sport, Exxen

19:45B.Dortmund - KopenhagUEFA Şampiyonlar Ligi Exxen

20:00Jönköpings - Östersİsveç SuperettanBilyoner TV

20:00Trelleborgs - Eskilstuna Unitedİsveç SuperettanBilyoner TV

22:00Benfica - Maccabi HaifaUEFA Şampiyonlar LigiExxen

22:00Celtic - Real MadridUEFA Şampiyonlar LigiTV 8 Buçuk, cbcsport.tv, Exxen

22:00PSG - JuventusUEFA Şampiyonlar LigiCBC Sport, Exxen

22:00Leipzig - Shakhtar DonetskUEFA Şampiyonlar LigiExxen

22:00Salzburg - MilanUEFA Şampiyonlar LigiExxen

22:00Sevilla - Manchester CityUEFA Şampiyonlar LigiExxen

Anahtar Kelimeler:
FutbolMaç
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