Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.
Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.
Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.
Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
Bugün kimin maçı var?
16:00Gagra - Torpedo KutaisiGürcistan Erovnuli LigaGürcistan Erovmuli Liga Youtube
16:00Samgurali - Dinamo BatumGürcistan Erovnuli LigaGürcistan Erovmuli Liga Youtube
19:45Dinamo Zagreb - ChelseaUEFA Şampiyonlar LigiTV 8 Buçuk, CBC Sport, Exxen
19:45B.Dortmund - KopenhagUEFA Şampiyonlar Ligi Exxen
20:00Jönköpings - Östersİsveç SuperettanBilyoner TV
20:00Trelleborgs - Eskilstuna Unitedİsveç SuperettanBilyoner TV
22:00Benfica - Maccabi HaifaUEFA Şampiyonlar LigiExxen
22:00Celtic - Real MadridUEFA Şampiyonlar LigiTV 8 Buçuk, cbcsport.tv, Exxen
22:00PSG - JuventusUEFA Şampiyonlar LigiCBC Sport, Exxen
22:00Leipzig - Shakhtar DonetskUEFA Şampiyonlar LigiExxen
22:00Salzburg - MilanUEFA Şampiyonlar LigiExxen
22:00Sevilla - Manchester CityUEFA Şampiyonlar LigiExxen