Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün kimin maçı var?

19:45 Eintracht Frankfurt Sporting Lisbon - Exxen

19:45 Ajax Amsterdam Glasgow Rangers - Exxen, TV8,5 , CBC Sport

22:00 Tottenham Marsilya - Exxen

22:00 Inter Milano Bayern Münih - Exxen, CBC Sport

22:00 SSC Napoli Liverpool - TV8,5

22:00 Barcelona FC Viktoria Plzen - Exxen

22:00 Atletico Madrid FC Porto - Exxen

22:00 Club Brugge Bayer Leverkusen - Exxen