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Bugün hangi maçlar var?

Futbol severler bugün oynanacak maçların programını araştırıyor.Avrupa liglerinde oynanacak maçları sizler için derledik..

18 Eylül 2022 Pazar 17:51
46 Okunma
Bugün hangi maçlar var?


Avrupa'nın önde gelen liglerinde bugün oynanacak maçlar  futbolseverler tarafından takip ediliyor.18 Eylül Pazar günü oynanacak maçlar internette araştırılmaya başlandı.

Peki bugün hangi liglerde hangi maçlar oynanacak? İşte 18 Eylül Pazar günü Avrupa'da oynanacak maçlar..

İşte bugün Avrupa'nın önde gelen liglerinde oynanacak maçların programı..

Spor Toto Süper Lig

Başakşehir FK - Fatih Karagümrük

Trabzonspor - Gaziantep FK

Ankaragücü - Sivasspor

Fenerbahçe - Alanyaspor

İngiltere Premier Lig

Brentford - Arsenal

Everton - West Ham United

Fransa Ligue 1

Reims - Monaco

Brest - Ajaccio

Marsilya - Rennes

Clermont - Troyes

Nice - Angers

Nantes  - Lens

Lyon - PSG

İspanya LaLiga

Osasuna - Getafe

Villareal - Sevilla

Real Sociedad - Espanyol

Real Betis - Girona

Atletico Madrid - Real Madrid

İtalya Serie A

Udinese - Inter

Cremonese - Lazio

Fiorentina - Hellas Verona

Monza - Juventus

Roma - Atalanta

Milan - Napoli

Almanya Bundesliga

Union Berlin - Wolfsburg

Bochum - Köln

Hoffenheim - Freiburg

Anahtar Kelimeler:
MaçFutbol
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