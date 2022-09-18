Bugün hangi maçlar var?

Avrupa'nın önde gelen liglerinde bugün oynanacak maçlar futbolseverler tarafından takip ediliyor.18 Eylül Pazar günü oynanacak maçlar internette araştırılmaya başlandı.
Peki bugün hangi liglerde hangi maçlar oynanacak? İşte 18 Eylül Pazar günü Avrupa'da oynanacak maçlar..
İşte bugün Avrupa'nın önde gelen liglerinde oynanacak maçların programı..
Spor Toto Süper Lig
Başakşehir FK - Fatih Karagümrük
Trabzonspor - Gaziantep FK
Ankaragücü - Sivasspor
Fenerbahçe - Alanyaspor
İngiltere Premier Lig
Brentford - Arsenal
Everton - West Ham United
Fransa Ligue 1
Reims - Monaco
Brest - Ajaccio
Marsilya - Rennes
Clermont - Troyes
Nice - Angers
Nantes - Lens
Lyon - PSG
İspanya LaLiga
Osasuna - Getafe
Villareal - Sevilla
Real Sociedad - Espanyol
Real Betis - Girona
Atletico Madrid - Real Madrid
İtalya Serie A
Udinese - Inter
Cremonese - Lazio
Fiorentina - Hellas Verona
Monza - Juventus
Roma - Atalanta
Milan - Napoli
Almanya Bundesliga
Union Berlin - Wolfsburg
Bochum - Köln
Hoffenheim - Freiburg