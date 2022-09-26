Bugün hangi maçlar var?

Furbolseverler bugün oynanacak maçların programını öğrenmek için internette aramalarına hız verdi.Bugün hangi maçların oynanacağı merak uyandırıyor.
Pazar gününü futbol ile geçirmek isteyen futbolseverler bugün oynanacak maçları yakından takip ediyor.Liglere verilen Milli ara sebebiyle Avrupa Ligleri tatile girdi.
UEFA Uluslar Ligi mücadeleleri heyecanı yaşanıyor.Peki bugün hangi Milli maçlar var.İşte bugün oynanancak UEFA Uluslar Ligi maçlarının programı..
25 Eylül Pazar maç programı
16:00 Moldova - Liechtenstein
16:00 Andorra - Letonya
19:00 Slovakya - Belarus
19:00 Azerbaycan - Kazakistan
21:45 Avusturya - Hırvatistan
21:45 Danimarka - Fransa
21:45 Galler - Polonya
21:45 Hollanda - Belçika
21:45 Lüksemburg - Litvanya
21:45 Faroe Adaları - Türkiye