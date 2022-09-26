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Bugün hangi maçlar var?

25 Eylül Pazar günü oynanacak maçları programı futbolseverler tarafından araştırılıyor.İşte bugün oynanacak maçlar...

26 Eylül 2022 Pazartesi 20:15
78 Okunma
Bugün hangi maçlar var?



Furbolseverler bugün oynanacak maçların programını öğrenmek için internette aramalarına hız verdi.Bugün hangi maçların oynanacağı merak uyandırıyor.

Pazar gününü futbol ile geçirmek isteyen futbolseverler bugün oynanacak maçları yakından takip ediyor.Liglere verilen Milli ara sebebiyle Avrupa Ligleri tatile girdi.

UEFA Uluslar Ligi mücadeleleri heyecanı yaşanıyor.Peki bugün hangi Milli maçlar var.İşte bugün oynanancak UEFA Uluslar Ligi maçlarının programı..

25 Eylül Pazar maç programı

16:00  Moldova - Liechtenstein

16:00  Andorra - Letonya

19:00 Slovakya - Belarus

19:00 Azerbaycan - Kazakistan

21:45 Avusturya - Hırvatistan

21:45 Danimarka - Fransa

21:45 Galler - Polonya

21:45 Hollanda - Belçika

21:45 Lüksemburg - Litvanya

21:45 Faroe Adaları - Türkiye

Anahtar Kelimeler:
MaçSporFutbol
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