Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.
Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.
Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.
Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
Bugün kimin maçı var?
14:30Pazarspor - KocaelisporTFF 2. LigYayın yok
15:00Ankaraspor - BursasporTFF 2. LigYayın yok
15:00Real Madrid - Shakhtar DonetskUEFA Gençlik Ligi TV 8 Buçuk, UEFA.tv
15:00Galatasaray - CsikszeredaUEFA Gençlik LigiGS TV
15:30İnegölspor - ŞanlıurfasporTFF 2. LigYayın yok
15:30Erokspor - Afjet AfyonsporTFF 2. LigYayın yok1
6:00Sogdiana - Kuala Lumpur CityAFC KupasıSmart Spor HD, Spor Smart,
16:45Jorge JesusBasın ToplantısıFB TV, A Spor, Tivibu Spor
17:00Benfica - PSGUEFA Gençlik LigiUEFA.tv
17:00Chelsea - MilanUEFA Gençlik LigiUEFA.tv
18:00KuPS - HakaFinlandiya VeikkausliigaBilyoner TV
18:30Vestmannaeyjar - Hafnarfjordurİzlanda ÚrvalsdeildBilyoner TV
19:45Leipzig - CelticUEFA Şampiyonlar Ligi TV 8 Buçuk, Exxen
19:45Salzburg - Dinamo ZagrebUEFA Şampiyonlar LigiCBC Sport, Exxen
19:45Vikingur Reykjavik - Valurİzlanda ÚrvalsdeildBilyoner TV
20:00Son 16Ampute Dünya Kupası Son 16TRT Spor 2, TRT Spor Yıldız
21:45Kilmarnock - St.Johnstoneİskoçya Premier LigBilyoner TV
21:45Hull City - Wiganİngiltere ChampionshipTV 8 Buçuk
22:00Benfica - PSGUEFA Şampiyonlar LigiExxen
22:00Chelsea - MilanUEFA Şampiyonlar LigiExxen
22:00Juventus - Maccabi HaifaUEFA Şampiyonlar LigiExxen
22:00Manchester City - KopenhagUEFA Şampiyonlar Ligi Exxen
22:00Real Madrid - Shakhtar DonetskUEFA Şampiyonlar LigiExxen
22:00Sevilla - B.DortmundUEFA Şampiyonlar LigiExxen
23:30General Caballero - GuairenaParaguay 1. Ligi - AperturaBilyoner TV