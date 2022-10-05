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Bugün hangi maçlar var?

Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

05 Ekim 2022 Çarşamba 19:22
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Bugün hangi maçlar var?



Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün kimin maçı var?

14:30Pazarspor - KocaelisporTFF 2. LigYayın yok

15:00Ankaraspor - BursasporTFF 2. LigYayın yok

15:00Real Madrid - Shakhtar DonetskUEFA Gençlik Ligi TV 8 Buçuk, UEFA.tv

15:00Galatasaray - CsikszeredaUEFA Gençlik LigiGS TV

15:30İnegölspor - ŞanlıurfasporTFF 2. LigYayın yok

15:30Erokspor - Afjet AfyonsporTFF 2. LigYayın yok1

6:00Sogdiana - Kuala Lumpur CityAFC KupasıSmart Spor HD, Spor Smart,

16:45Jorge JesusBasın ToplantısıFB TV, A Spor, Tivibu Spor

17:00Benfica - PSGUEFA Gençlik LigiUEFA.tv

17:00Chelsea - MilanUEFA Gençlik LigiUEFA.tv

18:00KuPS - HakaFinlandiya VeikkausliigaBilyoner TV

18:30Vestmannaeyjar - Hafnarfjordurİzlanda ÚrvalsdeildBilyoner TV

19:45Leipzig - CelticUEFA Şampiyonlar Ligi TV 8 Buçuk, Exxen

19:45Salzburg - Dinamo ZagrebUEFA Şampiyonlar LigiCBC Sport, Exxen

19:45Vikingur Reykjavik - Valurİzlanda ÚrvalsdeildBilyoner TV

20:00Son 16Ampute Dünya Kupası Son 16TRT Spor 2, TRT Spor Yıldız

21:45Kilmarnock - St.Johnstoneİskoçya Premier LigBilyoner TV

21:45Hull City - Wiganİngiltere ChampionshipTV 8 Buçuk

22:00Benfica - PSGUEFA Şampiyonlar LigiExxen

22:00Chelsea - MilanUEFA Şampiyonlar LigiExxen

22:00Juventus - Maccabi HaifaUEFA Şampiyonlar LigiExxen

22:00Manchester City - KopenhagUEFA Şampiyonlar Ligi Exxen

22:00Real Madrid - Shakhtar DonetskUEFA Şampiyonlar LigiExxen

22:00Sevilla - B.DortmundUEFA Şampiyonlar LigiExxen

23:30General Caballero - GuairenaParaguay 1. Ligi - AperturaBilyoner TV

Anahtar Kelimeler:
MaçFutbolSpor
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