Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün kimin maçı var?

13:00 BeIN Sports 5 Galatasaray NEF - Pınar Karşıyaka (Basketbol)

13:30 TRT Avaz Keçiörengücü - Boluspor (Futbol)

13:30 TRT Spor Bodrumspor - Sakaryaspor (Futbol)

14:30 TRT Spor Yıldız İtalya - Çin (Voleybol)

14:30 BeIN Sports 1 İstanbulspor - Ankaragücü (Futbol)

15:30 BeIN Sports 5 Konyaspor - Tofaş (Basketbol)

16:30 TRT Spor Yıldız ABD - Tayland (Voleybol)

17:00 BeIN Sports 3 Manchester City - Southampton (Futbol)

17:00 BeIN Sports 1 Antalyaspor - Konyaspor (Futbol)

18:00 BeIN Sports 5 Bursaspor - Türk Telekom (Basketbol)

18:00 BeIN MAX2 Marsilya - Ajaccio (Futbol)

18:30 TRT Spor Yıldız Sırbistan - Türkiye (Voleybol)

19:00 TRT Spor Eyüpspor - Manisa FK (Futbol)

19:00 BeIN MAX1 Samsunspor - Gençlerbirliği (Futbol)

20:00 BeIN Sports 1 Giresunspor - Beşiktaş (Futbol)