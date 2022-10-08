Künye
Kıbrıs 26
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Çalışanına cinsel saldırı iddiası
Çalışanına cinsel saldırı iddiası
7 ay hapis yatacak!
7 ay hapis yatacak!
Camları indirdi...
Camları indirdi...
Lefkoşa'da çocuğa cinsel istismar!
Lefkoşa'da çocuğa cinsel istismar!
Hem kardeşini hem de yengesini bıçakladı
Hem kardeşini hem de yengesini...
banner107

Bugün hangi maçlar var?

Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

08 Ekim 2022 Cumartesi 18:30
69 Okunma
Bugün hangi maçlar var?



Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün kimin maçı var?
13:00 BeIN Sports 5 Galatasaray NEF - Pınar Karşıyaka (Basketbol)

13:30 TRT Avaz Keçiörengücü - Boluspor (Futbol)

13:30 TRT Spor Bodrumspor - Sakaryaspor (Futbol)

14:30 TRT Spor Yıldız İtalya - Çin (Voleybol)

14:30 BeIN Sports 1 İstanbulspor - Ankaragücü (Futbol)

15:30 BeIN Sports 5 Konyaspor - Tofaş (Basketbol)

16:30 TRT Spor Yıldız ABD - Tayland (Voleybol)

17:00 BeIN Sports 3 Manchester City - Southampton (Futbol)

17:00 BeIN Sports 1 Antalyaspor - Konyaspor (Futbol)

18:00 BeIN Sports 5 Bursaspor - Türk Telekom (Basketbol)

18:00 BeIN MAX2 Marsilya - Ajaccio (Futbol)

18:30 TRT Spor Yıldız Sırbistan - Türkiye (Voleybol)

19:00 TRT Spor Eyüpspor - Manisa FK (Futbol)

19:00 BeIN MAX1 Samsunspor - Gençlerbirliği (Futbol)

20:00 BeIN Sports 1 Giresunspor - Beşiktaş (Futbol)

Anahtar Kelimeler:
FutbolTopSpor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bayrak, Rumları çıldırttı!
Bayrak, Rumları çıldırttı!
''Kesinlikle bu benim son Dünya Kupam olacak"
''Kesinlikle bu benim son Dünya Kupam olacak"
Bugün hangi maçlar var?
Bugün hangi maçlar var?










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim