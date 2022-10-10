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Bugün hangi maçlar var?

Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

10 Ekim 2022 Pazartesi 21:07
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Bugün hangi maçlar var?



Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün kimin maçı var?

20:00Altay - Ç.RizesporSpor Toto 1. LigTRT Spor, Bein Sports Max 1

20:00Trabzonspor - KasımpaşaSpor Toto Süper LigBein Sports

20:00M.Başakşehir - SivassporSpor Toto Süper LigBein Sports

Anahtar Kelimeler:
MaçSporFutbol
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