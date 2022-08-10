Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün kimin maçı var?

13:00Avispa Fukuoka - Vissel KobeJaponya Lig KupasıBilyoner TV

13:00Kawasaki Frontale - Cerezo OsakaJaponya Lig KupasıBilyoner TV

13:00Yokohama Marinos - HiroshimaJaponya Lig Kupası Bilyoner TV

13:00Suwon City - JeonbukGüney Kore K-LeagueTRT Spor

13:30Kamerun - Türkiyeİslami Dayanışma TurnuvasıBilyoner TV

13:30Urawa - NagoyaJaponya Lig KupasıBilyoner TV

13:30Gangwon - DaeguGüney Kore K-LeagueBilyoner TV

14:00Viettel - Kuala Lumpur CityAFC KupasıSmart Spor HD, Spor Smart

19:00Guimaraes - Hajduk SplitUEFA Avrupa Konferans Ligi Ön ElemeBilyoner TV

20:00Luzern - Grasshoppersİsviçre Süper LigiBilyoner TV

20:00Mehmet Muharrem KasapoğluÖzel YayınbeIN Sports Haber, Bein Sports 1

21:45Sheffield W. - Sunderlandİngiltere Lig Kupası Bein Sports 32

2:00Real Madrid - FrankfurtUEFA Süper KupaTV 8.5 , CBC Sport