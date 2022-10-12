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Bugün hangi maçlar var?

Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

12 Ekim 2022 Çarşamba 19:16
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Bugün hangi maçlar var?



Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün kimin maçı var?

17:30Emre Belözoğlu Basın Toplantısı beIN Sports Haber

19:30Jorge Jesus Basın ToplantısıFB TV, A Spor, beIN Sports Haber, Tivibu Spor

19:45Atletico Madrid - Club Brugge UEFA Şampiyonlar LigiTV 8 Buçuk, Exxen

22:00Barcelona - Inter UEFA Şampiyonlar LigiCBC Sport, Exxen

22:00B.Leverkusen - Porto UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen

Anahtar Kelimeler:
FutbolMaç
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