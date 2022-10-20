Künye
Kıbrıs 21
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Mahkemede kan kokusu!
Mahkemede kan kokusu!
Cengiz Deniz teslim oldu
Cengiz Deniz teslim oldu
Uyuşturucu davasında karar verildi
Uyuşturucu davasında karar verildi
Bir kişiyi ciddi şekilde darp ettiler
Bir kişiyi ciddi şekilde darp...
İşlediği suçtan cezaevine gönderildi
İşlediği suçtan cezaevine gönderildi
banner107
Flaş Haber
Sağanak yağmur etkili olacak
Kapat

Bugün hangi maçlar var?

Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

20 Ekim 2022 Perşembe 20:39
30 Okunma
Bugün hangi maçlar var?



Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün kimin maçı var?

14:45Tampines - Tanjong PagarSingapur Premier LigiBilyoner TV

15:00Y.Malatyaspor - Ağrı 1970Ziraat Türkiye Kupası ZTKA Spor

15:00Isloch Minsk - BATEBelarus Vysshaya LigaBilyoner TV

16:00Cremonese - Modenaİtalya KupasıTRT Spor, Bilyoner TV

17:30Giresunspor - Y.AmasyasporZiraat Türkiye Kupası ZTK A Spor

18:00Karabağ - TuranAzerbaycan Premier LigiCBC Sport

18:00Neman - Dnepr MogilevBelarus Vysshaya LigaBilyoner TV

18:30TPS Turku - LahtiFinlandiya VeikkausliigaBilyoner TV

19:00Sampdoria - Ascoliİtalya KupasıTRT Spor, Bilyoner TV

19:00AD Cantolao - CiencianoPeru Primera-AperturaBilyoner TV

19:30Antwerp - OostendeBelçika Pro LeagueBilyoner TV

19:45Vllaznia - Real MadridUEFA Kadınlar Şampiyonlar LigiDAZN Youtube

19:45Wolfsburg - St.PoltenUEFA Kadınlar Şampiyonlar LigiDAZN Youtube

20:00Arsenal - PSVUEFA Avrupa Ligi TV 8 Buçuk

20:00Almeria - Gironaİspanya La LigaBilyoner TV

20:00Degerfors - Göteborgİsveç AllsvenskanBilyoner TV

20:00Hammarby - Siriusİsveç AllsvenskanBilyoner TV

20:00Kalmar - Mjallbyİsveç AllsvenskanBilyoner TV

20:00Malmö - Djurgardenİsveç AllsvenskanBilyoner TV

20:30Gaziantep FK - SarıyerZiraat Türkiye Kupası ZTKA Spor2

1:00Osasuna - Espanyolİspanya La LigaBilyoner TV

21:15Sporting Cristal - GrauPeru Primera-AperturaBilyoner TV

21:30Fulham - Aston Villaİngiltere Premier LigBein Sports 4

21:30Basel - FC Zurichİsviçre Süper Ligi Bilyoner TV

21:30Grasshoppers - Servetteİsviçre Süper LigiBilyoner TV

21:45Zulte Waregem - AnderlechtBelçika Pro LeagueBilyoner TV

22:00Barcelona - Villarrealİspanya La LigaCBC Sport, S Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV

22:00Bologna - Cagliariİtalya KupasıTRT Spor, Bilyoner TV

22:00Roma - Slavia PragUEFA Kadınlar Şampiyonlar LigiDAZN Youtube

22:00PSG - ChelseaUEFA Kadınlar Şampiyonlar LigiDAZN Youtube

22:15Leicester City - Leeds Unitedİngiltere Premier LigBein Sports 3

23:30Cajamarca - ADT TarmaPeru Primera-Apertura Bilyoner TV

Anahtar Kelimeler:
FutbolMaçSpor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
NBA başlıyor!
NBA başlıyor!
Bugün hangi maçlar var?
Bugün hangi maçlar var?
Basketbolda yeni sezon başladı
Basketbolda yeni sezon başladı










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim