Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün kimin maçı var?

15:30Gomel - Isloch MinskBelarus Vysshaya LigaBilyoner TV

17:30Dnepr Mogilev - Energetik BGUBelarus Vysshaya LigaBilyoner TV

18:00Levadiakos - AEKYunanistan Süper LigiBilyoner TV

18:15Petrolul - ArgesRomanya Liga 1Bilyoner TV

18:30Radomlje - KoperSlovenya 1. LigiBilyoner TV

19:00Piast Gliwice - Radomiak RadomPolonya EkstraklasaBilyoner TV

19:30Cremonese - Sampdoriaİtalya Serie ABilyoner TV

19:30BATE Borisov - NemanBelarus Vysshaya LigaBilyoner TV

20:00Giresunspor - AnkaragücüSpor Toto Süper LigBein Sports 2 .

20:00Hatayspor - BeşiktaşSpor Toto Süper LigBein Sports 1

20:00Adanaspor - GençlerbirliğiSpor Toto 1. LigTRT Spor, Bein Sports Max 1

20:00Jönköpings - Norrbyİsveç SuperettanBilyoner TV

20:00Aalborg - ViborgDanimarka Süper LigiBilyoner TV

20:00OFI Crete - LamiaYunanistan Süper LigiRusya PL Youtube

20:00Zenit - SochiRusya Premier LigBilyoner TV

21:00Sepsi - Steaua BükreşRomanya Liga 1Bilyoner TV

21:00Jong Ajax - VVV VenloHollanda Eerste DivisieBilyoner TV

21:00Jong AZ - SC TelstarHollanda Eerste DivisieBilyoner TV.

21:00Jong PSV - HelmondHollanda Eerste DivisieBilyoner TV

21:00Jong Utrecht - ZwolleHollanda Eerste DivisieBilyoner TV

21:30KGHM Zaglebie - Lechia GdanskPolonya EkstraklasaBilyoner TV

21:30Ascoli - Cagliariİtalya Serie BBilyoner TV

21:30Barracas Central - Newell's Old BoysArjantin Primera DivisionSmart Spor HD, Spor Smart

21:45Sassuolo - Veronaİtalya Serie AS Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

21:45Le Havre - MetzFransa Ligue 2Bein Sports 4, Bilyoner TV

21:45Shelbourne - Dublinİrlanda Premier LigiBilyoner TV

21:45Sligo Rovers - Derry Cityİrlanda Premier LigiBilyoner TV

22:00Celta Vigo - Getafeİspanya La LigaS Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV

22:00West Ham - Bournemouthİngiltere Premier LigBein Sports 3

22:00Real Oviedo - Malagaİspanya La Liga 2Bilyoner TV

22:15Rio Ave - PortimonensePortekiz Liga NOSBilyoner TV

22:15Vikingur Reykjavik - KR Reykjavikİzlanda ÚrvalsdeildBilyoner TV

23:00Deportivo Binacional - Cesar VallejoPeru Primera-AperturaBilyoner TV.