Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün kimin maçı var?

19:00 Al Wahda – Al Dhafra BAE Arap Körfez Ligi Bilyoner

19:45 Salzburg – Chelsea UEFA Şampiyonlar Ligi TV 8 Buçuk, Exxen

19:45 Sevilla – Kopenhag UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen

20:00 Brommapojkarna – Brage İsveç Superettan Bilyoner

20:00 Halmstads – Örebro İsveç Superettan Bilyoner

22:00 Benfica – Juventus UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen

22:00 Celtic – Shakhtar Donetsk UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen

22:00 Dinamo Zagreb – Milan UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen

22:00 B.Dortmund – Manchester City UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen

22:00 PSG – Maccabi Haifa UEFA Şampiyonlar Ligi TV 8 Buçuk, Exxen

22:00 Leipzig – Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen