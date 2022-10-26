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Bugün hangi maçlar var?

Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

26 Ekim 2022 Çarşamba 19:58
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Bugün hangi maçlar var?



Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün kimin maçı var?

14:00 Galatasaray - Rukh LvivUEFA Gençlik LigiGS TV

15:00 Barcelona - Bayern MünihUEFA Gençlik LigiTV 8 Buçuk, UEFA.tv

15:00 Fenerbahçe - BeşiktaşTFF Elit U17 LigiFB TV

16:00 Ajax - LiverpoolUEFA Gençlik LigiUEFA.tv

17:00 Rapid Wien - TSV HartbergAvusturya BundesligaBilyoner TV

17:30 Hajduk Split - ND GoricaHırvatistan 1. LigiBilyoner TV

19:45 Club Brugge - PortoUEFA Şampiyonlar LigiExxen

19:45 Inter - Viktoria PlzenUEFA Şampiyonlar LigiTV 8 Buçuk, CBC Sport, Exxen

19:45 Real Madrid - PSGUEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi .DAZN Youtube

19:45 St.Polten - RomaUEFA Kadınlar Şampiyonlar LigiDAZN Youtube

22:00 Ajax - LiverpoolUEFA Şampiyonlar LigiExxen

22:00 Atletico Madrid - B.LeverkusenUEFA Şampiyonlar LigiExxen

22:00 Barcelona - Bayern MünihUEFA Şampiyonlar LigiCBC Sport, Exxen

22:00 E.Frankfurt - MarsilyaUEFA Şampiyonlar LigiExxen

22:00 Napoli - RangersUEFA Şampiyonlar LigiExxen

22:00 Tottenham - Sporting LisbonUEFA Şampiyonlar LigiTV 8 Buçuk, Exxen

22:00 Chelsea - VllazniaUEFA Kadınlar Şampiyonlar LigiDAZN Youtube

22:00 Slavia Prag - WolfsburgUEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi.DAZN Youtube

Anahtar Kelimeler:
FutbolSporMaç
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