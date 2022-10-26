Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.
Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.
Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.
Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
Bugün kimin maçı var?
14:00 Galatasaray - Rukh LvivUEFA Gençlik LigiGS TV
15:00 Barcelona - Bayern MünihUEFA Gençlik LigiTV 8 Buçuk, UEFA.tv
15:00 Fenerbahçe - BeşiktaşTFF Elit U17 LigiFB TV
16:00 Ajax - LiverpoolUEFA Gençlik LigiUEFA.tv
17:00 Rapid Wien - TSV HartbergAvusturya BundesligaBilyoner TV
17:30 Hajduk Split - ND GoricaHırvatistan 1. LigiBilyoner TV
19:45 Club Brugge - PortoUEFA Şampiyonlar LigiExxen
19:45 Inter - Viktoria PlzenUEFA Şampiyonlar LigiTV 8 Buçuk, CBC Sport, Exxen
19:45 Real Madrid - PSGUEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi .DAZN Youtube
19:45 St.Polten - RomaUEFA Kadınlar Şampiyonlar LigiDAZN Youtube
22:00 Ajax - LiverpoolUEFA Şampiyonlar LigiExxen
22:00 Atletico Madrid - B.LeverkusenUEFA Şampiyonlar LigiExxen
22:00 Barcelona - Bayern MünihUEFA Şampiyonlar LigiCBC Sport, Exxen
22:00 E.Frankfurt - MarsilyaUEFA Şampiyonlar LigiExxen
22:00 Napoli - RangersUEFA Şampiyonlar LigiExxen
22:00 Tottenham - Sporting LisbonUEFA Şampiyonlar LigiTV 8 Buçuk, Exxen
22:00 Chelsea - VllazniaUEFA Kadınlar Şampiyonlar LigiDAZN Youtube
22:00 Slavia Prag - WolfsburgUEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi.DAZN Youtube