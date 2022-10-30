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Bugün hangi maçlar var?

Futbolseverler 30 Ekim Pazar günü oynanacak maçların programını merak ediyor. Bugün Avrupa'da oynanacak maçları sizler için bir araya getirdik. İşte maç programı..

30 Ekim 2022 Pazar 17:01
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Bugün hangi maçlar var?



Avrupa'nın önde gelen liglerinde bugün oynanacak maçların programı futbolseverler tarafından araştırılmaya başladı.

Türkiye'de ve Avrupa'nın önde gelen 5 liginde bugün oynanacak maçlar büyük heyecana sahne olacak. Peki bugün hangi maçlar oynanacak?

Türkiye, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya ve İspanya liglerinde 30 Ekim Pazar günü oynanacak maçları ve başlama saatlerini sizler için derledik. İşte bugün oynanacak maçların programı..

Türkiye Süper Lig

14:30 MKE Ankaragücü - Hatayspor

17:00 Beşiktaş - Ümraniyespor

17:00 Kayserispor - Adana Demirspor

20:00 İstanbulspor - Fenerbahçe

İngiltere Premier Lig

17:00 Arsenal - Nottingham Forest

19:15 Manchester United - West Ham United

Almanya Bundesliga

17:30 Union Berlin - Mönchengladbach

19:30 Schalke 04 - Freiburg

21:30 Köln - Hoffenheim

İtalya Serie A

14:30 Empoli - Atalanta

17:00 Cremonese - Udinese

17:00 Spezia - Fiorentina

20:00 Lazio - Salernitana

22:45 Torino - Milan

Fransa Ligue 1

15:00 Auxerre - Ajaccio

17:00 Monaco v Angers

17:00 Brest - Reims

17:00 Nantes - Clermont

17:00 Rennes - Montpellier

19:05 Lorient - Nice

22:45 Lyon - Lille

İspanya LaLiga

16:00 Osasuna - Valladolid

18:15 Real Madrid - Girona

20:30 Athletic Bilbao - Villarreal

23:00 Real Sociedad - Real Betis

Anahtar Kelimeler:
FutbolMaçSpor
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