Bugün hangi maçlar var?

Avrupa'nın önde gelen liglerinde bugün oynanacak maçların programı futbolseverler tarafından araştırılmaya başladı.
Türkiye'de ve Avrupa'nın önde gelen 5 liginde bugün oynanacak maçlar büyük heyecana sahne olacak. Peki bugün hangi maçlar oynanacak?
Türkiye, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya ve İspanya liglerinde 30 Ekim Pazar günü oynanacak maçları ve başlama saatlerini sizler için derledik. İşte bugün oynanacak maçların programı..
Türkiye Süper Lig
14:30 MKE Ankaragücü - Hatayspor
17:00 Beşiktaş - Ümraniyespor
17:00 Kayserispor - Adana Demirspor
20:00 İstanbulspor - Fenerbahçe
İngiltere Premier Lig
17:00 Arsenal - Nottingham Forest
19:15 Manchester United - West Ham United
Almanya Bundesliga
17:30 Union Berlin - Mönchengladbach
19:30 Schalke 04 - Freiburg
21:30 Köln - Hoffenheim
İtalya Serie A
14:30 Empoli - Atalanta
17:00 Cremonese - Udinese
17:00 Spezia - Fiorentina
20:00 Lazio - Salernitana
22:45 Torino - Milan
Fransa Ligue 1
15:00 Auxerre - Ajaccio
17:00 Monaco v Angers
17:00 Brest - Reims
17:00 Nantes - Clermont
17:00 Rennes - Montpellier
19:05 Lorient - Nice
22:45 Lyon - Lille
İspanya LaLiga
16:00 Osasuna - Valladolid
18:15 Real Madrid - Girona
20:30 Athletic Bilbao - Villarreal
23:00 Real Sociedad - Real Betis