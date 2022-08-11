Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün kimin maçı var?

16:30Kyzylzhar - APOELUEFA Avrupa Konferans Ligi Ön ElemeBilyoner TV

17:00FC Tobol - ZrinjskiUEFA Avrupa Konferans Ligi Ön ElemeBilyoner TV

19:00HJK Helsinki - MariborUEFA Avrupa Ligi Ön ElemeBilyoner TV

19:00Hillerod - KogeDanimarka 1. LigiBilyoner TV

19:00Rakow Czestochowa - Spartak TrnavaUEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme Bilyoner TV

20:00Slovacko - FenerbahçeUEFA Avrupa Ligi Ön ElemeS Sport Plus

20:00Konyaspor - VaduzUEFA Avrupa Konferans Ligi Ön ElemeA Spor

20:00FC Zurich - Linfield FCUEFA Avrupa Ligi Ön ElemeBilyoner TV

20:00Basel - Brondby IFUEFA Avrupa Konferans Ligi Ön ElemeBilyoner TV

20:00CFR Cluj - Shakhtyor SoligorskUEFA Avrupa Konferans Ligi Ön ElemeBilyoner TV

20:00Djurgarden - SepsiUEFA Avrupa Konferans Ligi Ön ElemeBilyoner TV

20:00Hapoel Beer Sheva - LuganoUEFA Avrupa Konferans Ligi Ön ElemeBilyoner TV

20:45M.Başakşehir - BreidablikUEFA Avrupa Konferans Ligi TRT Spor, Bilyoner TV

21:00Dudelange - MalmöUEFA Avrupa Ligi Ön ElemeBilyoner TV

21:00Aris - Maccabi Tel AvivUEFA Avrupa Konferans Ligi Ön ElemeBilyoner TV

21:00Levski Sofya - HamrunUEFA Avrupa Konferans Ligi Ön ElemeBilyoner TV

21:00Sligo Rovers - VikingUEFA Avrupa Konferans Ligi Ön ElemeBilyoner TV

21:00Anderlecht - PaideUEFA Avrupa Konferans Ligi Ön ElemeBilyoner TV,

21:30Slovan Bratislava - OlympiakosUEFA Avrupa Ligi Ön ElemeBilyoner TV

21:30Lech Poznan - Vikingur ReykjavikUEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme Bilyoner TV

21:30Rapid Wien - Neftçi BaküUEFA Avrupa Konferans Ligi Ön ElemeCBC Sport, Bilyoner TV

22:00Partizan - AEK LarnacaUEFA Avrupa Ligi Ön ElemeBilyoner TV

22:00AZ Alkmaar - Dundee UnitedUEFA Avrupa Konferans Ligi Ön ElemeBilyoner TV

22:00Gil Vicente - Riga FCUEFA Avrupa Konferans Ligi Ön ElemeBilyoner TV

22:00Kisvarda - MoldeUEFA Avrupa Konferans Ligi Ön ElemeBilyoner TV