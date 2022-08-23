Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün kimin maçı var?

17:00Fenerbahçe - Adana DemirsporTFF Rezerv LigFB TV

17:30Abdullah AvcıBasın ToplantısıTV 8 Buçuk

18:45KopenhagBasın ToplantısıTV 8 Buçuk

19:00APOEL - DjurgardenUEFA Avrupa Konferans Ligi Ön ElemeBilyoner TV

20:00Orgryte - Norrbyİsveç SuperettanBilyoner TV

20:00Örebro - Skövdeİsveç SuperettanBilyoner TV

21:45Fleetwood Town - Evertonİngiltere Lig KupasıBein Sports 3

21:45Bolton Wanderers - Aston Villaİngiltere Lig KupasıBein Sports 42

2:00Benfica - Dinamo KievUEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme TV 8 Buçuk

22:00Kızılyıldız - Maccabi HaifaUEFA Şampiyonlar Ligi Ön ElemeYayın yok

22:00Viktoria Plzen - KarabağUEFA Şampiyonlar Ligi Ön ElemeCBC Sport