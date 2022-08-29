Bugün hangi maçlar var?

Futbolseverler tarafından 29 Ağustos'ta oynanacak maçlar araştırılmaya başlandı.Bugün Avrupa'nın önemli liglerinden hangi maçların oynanacağı ve saat kaçta başlayacağı merak uyandırdı.
Ülkemizde ve Avrupa'da oynanacak maçları sizler için derledik.Bugün Süper Lig'de iki maç oynanacak.
İşte Türkiye ve Avrupa'da bugün oynanacak bazı maçlar ve başlama saatleri..
Türkiye Süper Lig
Konyaspor - Fenerbahçe (19.15)
Beşiktaş - Sivasspor (21.45)
TFF 1. Lig
Sakaryaspor - Tuzlaspor (21.00)
İspanya LaLiga
Cadiz - Athletic Bilbao (21.00)
Valencia - Atletico Madrid (23.00)
Portekiz Premier Lig
Vitoria Guimaraes - Casa Pia (21.00)
Vizela - Gil Vicente (23.15)
İspanya 2. Lig
Granada - Villereal 2 (21.00)
Las Palmas - FC Andorra (23.00)
İtalya Serie B
Como - Brescia (21.45)
Yunanistan Süper Lig
Asteras Tripolis - Olympiakos (19.00)
Danimarka SüperLig
Brondby - Midtjylland (20.00)