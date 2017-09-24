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Bulutoğluları-Öneral ikilisi liderliğe yükseldi

KKTOK'un organize ettiği, 2017 Şeker Sigorta KKTC Ralli Şampiyonası’nın beşinci ayağı, “Gülgün Süt Ürünleri Rallisi”nin ikinci günü, geçilen “Çeşme” ve “Serdarlı” Etapları ile tamamlandı.

24 Eylül 2017 Pazar 10:10
Bulutoğluları-Öneral ikilisi liderliğe yükseldi

Şeker Sigorta 2017 KKTC Ralli Şampiyonası’nın en büyük yarışı olan ve şampiyonaya 1.5 katsayı üzerinden puan verecek olan “Gülgün Süt Ürünleri Rallisi”nde ikinci gün, Karaağaç-Alevkayası arasında geçilen Çeşme Etabı ve Serdarlı’da iki kez art arda geçilen Serdarlı Etabı ile tamamlandı.

14 ekibin start aldığı ve üç etabın geçildiği ikinci gün, üç etapta da en iyi dereceyi elde eden Mustafa Bulutoğluları-Nebil Öneral ikilisi liderliğe yükselirken, şampiyonluk için finiş görmesi yeterli olan Rauf Denktaş-Derviş Savarona ikilisi ikinci, Sadık Bilgimer-Mustafa Nalçakanoğlu ikilisi üçüncü sırada yer aldı.

İlk günün lideri Fikri Macila-Mehmet Mişon ikilisi vites kutusu arızası ile kalırken, Deniz Fahri-Barış Kalfaoğlu ikilisi yağ soğutucunun arızalanması ile kaldı. Özhan Karaduman-Kemal Topcuoğlu ikilisi ise günün ilk etabında kırılan bijon somunu ile günü erken kapatan ekip oldular. Fahri-Kalfaoğlu ikilisi ile Karaduman-Topcuoğlu ikilisi ralli 2 kuralları ile zaman cezası eklenerek bugün devam edecek.

Üç günlük rallinin son ve en yoğun günü olan bugün ekipler güne Tirmen Etabı ile başlayacak. 10.28 ve 11.11 olmak üzere iki kez art arda Tirmen Etabı geçildikten sonra 11.54’te Görneç Etabı geçilecek. 14.32 ile 15.15’de Ergenekon Etabı geçildikten sonra rallinin son etabı 15.58’de geçilecek Görneç etabı olacak. Rallinin finiş ve ödül töreni ise 17.30’da yine Girne Dome Hotel’de olacak.

#

Pilot

Co-Pilot

Araç

Sınıf

Toplam

1

7

Mustafa Bulutoğluları

Nebil Öneral

Ford Fiesta WRC

1

21:25.6

2

1

Rauf Denktaş

Derviş Savarona

Ford Fiesta S2000

2

21:57.9

3

10

Sadık Bilgimer

Mustafa Nalçakanoğlu

Mitsubishi Lancer Evo 4

1

23:01.7

4

6

Mehmet Çocuk

Ahmet Akbıçak

Mitsubishi Lancer Evo 9

N

23:07.2

5

8

Mehmet Kamiloğlu

Rasım Çetinkaya

Mitsubishi Lancer Evo 10

N

23:19.4

6

4

Mehmet Karaoğlan

Mehmet Coşar

Mitsubishi Lancer Evo 9

1

23:36.2

7

12

Abdullah Topal

İbrahim Kara

Mitsubishi Lancer Evo 8

N

25:15.8

8

2

Yusuf Cambaz

Ahmet Behlül

Honda Civic

4

26:15.0

9

5

Deniz Fahri

Barış Kalfaoğlu

Ford Fiesta R5

2

27:18.7

10

14

İbrahim Yolcu Argün

Enver Alibaba

Suzuki Swift

4

28:37.3

11

17

Serhat Karaoğlan

İsmail Karataç

Tomcat

T2

28:37.8

12

9

Cahit Yetkili

Harun Çakır

Mitsubishi Lancer Evo 9

1

29:27.4

13

16

Özhan Karaduman

Kemal Topçuoğlu

Fiat Palio

4

35:22.7

 

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