Bulutoğluları yine zirvede

BRT Spor'un haberine göre, Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun düzenlemiş olduğu 2017-2018 Sprint Şampiyonası ENL Global sponsorluğundaki kış kupası ikinci yarışı ENLGlobal Lefkoşa Ralli Sprint 19 aracın katılımıyla gerçekleşti.

Yarış çekişme içinde geçti

Lefkoşa’nın güzel havası eşliğinde izleyici katılımının büyük olduğu 4.15km’lik Sprint Yarışı; Deneme geçişi, İlk Geçiş ve İkinci Geçiş olmak üzere 3 kere geçilerek tamamlandı. Çekişmeli geçen yarışta Mustafa Bulutoğluları – Selio ikilisi yarışı kazandılar. İnönü’de gerçekleşen ilk yarışın sonuçlara değişmezken, Cevdet Alptürk – İbrahim Kara yarışı ikinci, İbrahim Damdelen – Ahmet Behlül yarışı üçüncü olarak tamamladılar.

Birinciler belirlendi

ENL Global ana sponsorluğunda gerçekleşen yarışta Sınıf N’de birinci Cahit Yetkili – Harun Çakır, Sınıf 4’te birinci Halil Mulla-Doğa Koyuncu , Sınıf 2’de Cevdet Alptürk –İbrahim Kara, Sınıf 1’de Mustafa Bulutoğluları – Ahmet Buzlukçuoğlu, İlk Kez Açılan Sınıf R’de Göksel Macila-Buğra Tabak, T1’de Ahmet Esendağlı – Veli Esendağlı, T2’de Serhat Karaoğlan-İsmail Karataç, Kadın Co-Pilotlarda Başak Sezinler ve Gençlerde Cevdet Alptürk- Buğra Tabak birinci oldular.