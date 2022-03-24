Burak Yılmaz 84. dakikada penaltıdan yararlanamadı

Türkiye A Millî Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Portekiz ile deplasmanda karşılaştı..
Dragao Stadyumu'nda oynanan maçı Türkiye A Milliler, 3-1 kaybetti.
Portekiz'e galibiyeti getiren golleri Otavio, Diogo Jota ve Nunez kaydetti. Türkiye'nin tek golü Burak Yılmaz'dan geldi.
Türkiye A Milli Takımı, 85. dakikada Burak Yılmaz ile bir penaltı atışından yararlanamadı.
Türkiye , İtalya-Kuzey Makedonya müsabakasının mağlubu ile özel maçta karşı karşıya gelecek.