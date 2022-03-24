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Burak Yılmaz 84. dakikada penaltıdan yararlanamadı

2022 Dünya Kupası Elemeleri play-off yarı finalinde Türkiye A Milli Takımı, deplasmanda Portekiz'e 3-1 mağlup oldu.

24 Mart 2022 Perşembe 23:48
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Burak Yılmaz 84. dakikada penaltıdan yararlanamadı
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Türkiye  A Millî Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Portekiz ile deplasmanda karşılaştı..

Dragao Stadyumu'nda oynanan maçı Türkiye A Milliler, 3-1 kaybetti.

Portekiz'e galibiyeti getiren golleri Otavio, Diogo Jota ve Nunez kaydetti. Türkiye'nin tek golü Burak Yılmaz'dan geldi.

Türkiye  A Milli Takımı, 85. dakikada Burak Yılmaz ile bir penaltı atışından yararlanamadı.

Türkiye , İtalya-Kuzey Makedonya müsabakasının mağlubu ile özel maçta karşı karşıya gelecek.

Son Güncelleme: 25.03.2022 00:57
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