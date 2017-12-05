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Bursaspor’da Fenerbahçe maçı öncesi Batalla şoku

Spor Toto Süper Lig takımlarından Bursaspor'da başarılı futbolcu Pablo Martin Batalla'nın kasığında yaşadığı zorlanma nedeniyle 2 gün takımdan ayrı kalacağı öğrenildi

05 Aralık 2017 Salı 18:04
Bursaspor’da Fenerbahçe maçı öncesi Batalla şoku
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Bursaspor'da kasığında zorlanma meydana gelen kaptan Batalla'nın 2 gün takımdan ayrı kalacağı ve Fenerbahçe maçına yetiştirilmeye çalışacağı öğrenildi.

Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Bursaspor'da hazırlıklar sürüyor. Yeşil-beyazlılarda kaptan Pablo Batalla'nın kasığında zorlanma meydana geldiği ve 2 gün tedavi göreceği için takımla birlikte çalışamayacağı öğrenildi. Yıldız ismin Fenerbahçe maçına yetiştirilmeye çalışıldığı bildirildi.

Öte yandan Kubilay Kanatsızkuş'un da kasığında zorlanma meydana geldiğini ve 3 hafta sahalardan uzak kalacağı, kaleci Harun Tekin'in ise bugün itibariyle kaleci antrenörü ile çalışmalara başlayacağı belirtildi.

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