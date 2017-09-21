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Bursaspor’da Galatasaray mesaisi başladı!

Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde dün sahasında Tarsus İdman Yurdu’nu 4-0’lık skorla mağlup eden Bursaspor, Süper Lig’in 6. haftasında pazar günü sahasında karşılaşacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı.

21 Eylül 2017 Perşembe 15:59
Bursaspor’da Galatasaray mesaisi başladı!

Özlüce Tesisleri’nde Teknik Direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. Basına ilk 20 dakikası açık olarak gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde dün Tarsus İdman Yurdu karşılaşmasında forma giyen oyuncular takımdan ayrı düz koşu yaparken, diğer oyuncular ile topla birlikte çalışmalar gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yapıldığı bildirildi.

Kembo ve Batalla takıma döndü

Bir süredir sakatlıkları sebebiyle takımdan ayrı olarak çalışan Jires Kembo ve Pablo Batalla, sakatlıklarının iyileşmesinin ardından tekrar takıma dahil oldu. İki oyuncunun da Galatasaray mücadelesinde forma giyebileceği belirtildi. Öte yandan sakatlığı süren Sercan Yıldırım da antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte yer alırken, daha sonra takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdürdü.

Yeşil-beyazlılar, yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürecek. 

İhlas Haber Ajansı

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