BÜY, Baf’lılık tutkusu taşıyan herkesi maçlara ve kulübün yanında olmaya çağırdı

Baf Ülkü Yurdu, yönetim kurulu adına açıklama yapan Cengiz Topel Uzun, “Baflıyım” diyen herkesi maçları izlemeye ve kulübün yanında olmaya çağırdı. Uzun: "Tüm taraftarlarımız camiamızın gelmiş geçmiş, tüm yönetimleri ve Baf’lılık tutkusu taşıyan herkesi maçlarına ve dahası kulübüzün yanında olmaya çağırıyoruz"dedi.

Cengiz Topel Uzun açıklamasının tamamında şuifadeleri kullandı:"Baflılar ve Baf Ülkü Yurdu taraflarına çağrı Kulüplerin genel sıkıntılarının, yanında Güzelyurt’a konumlanan, güzide kulübümüz Baf Ülkü Yurdu Spor Kulubü her türlü olumsuz koşullara rağmen içinde bulunduğumuz futbol sezonunda, çizdiği başarılı perspektif bizleri olduğu kadar “Baflıyım” diyen herkesi onurlanmaktadır. Uzaktan Baf’lılık olmaz. Tüm taraftarlarımız camiamızın gelmiş geçmiş, tüm yönetimleri ve Baf’lılık tutkusu taşıyan herkesi maçlarına ve dahası kulübüzün yanında olmaya çağırıyoruz. "