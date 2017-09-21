Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
104001
ALTIN
145.411
DOLAR
3.5083
STERLİN
4.7586
EURO
4.1894
Sigara içenlerin tüketmesi gereken 9 besin
Sigarayı bırakamıyorsanız bu besinlere dikkat!
Ağlamanın insan sağlığına 6 faydası
Bırakın aksın göz yaşlarınız!
Depresyonla fotoğraf çekerek baş edebilirsiniz!
Depresyonla baş etmek için fotoğraf...
Hiç bir karga tarafından izlendiğinizi düşündünüz mü?
İzleniyorsunuz!
Kahve içmenin vücudumuza etkileri
Kahve içmenin vücudumuza etkileri

Büyük Ralli, Monte Carlo Ralli'sini andıracak

KKTOK ralli direktörü Canben Özpaşa, Tirmen'deki etapta rallicilerin köyün içerisinden geçeceklerini ve insanların balkonlardan araçları izleyeceklerini açıklarken, rallinin Monte Carlo Ralli'sini andıracağını söyledi

21 Eylül 2017 Perşembe 11:31
Büyük Ralli, Monte Carlo Ralli'sini andıracak

Soydan Sakallı

Girne merkezli olarak 22 - 24 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Büyük Ralli, dünyaca ünlü Monte Carlo Ralli'sini andıracak.

İlk kez kullanılacak birçok yeni etabı Büyük Ralli'ye dahil ettiklerini açıklayan Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu (KKTOK) ralli direktörü Canben Özpaşa, Tirmen köyündeki etapta rallicilerin köyün içerisinden, evlerin arasından geçeceklerini ve insanların evlerinin balkonundan araçları izleyeceklerini açıklarken, rallinin Monte Carlo Ralli'sini andıracağını söyledi.

Büyük Ralli'de Serdarlı, Tirmen, ve Ergenekon etapları ilk kez kullanılacak. Böylelikle bu bölgelerde yaşayanlar da ralli heyecanı ile tanışacaklar.

Efsane etap, renk katacak

Yıllarca rallilerimiz en önemli etaplarından olan Alevkayası'ndaki Çeşme etabı, 3 yıl aradan sonra yeniden kullanılacak.

Tigin Kişmir başkanlığındaki Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu yönetimi, Cuma günü başlayacak olan Büyük Ralli'nin etaplarına, Efsane etabı da dahil ederek, heyecanlı geçecek ralliye daha da renk kattılar.

Halkın Sesi Gazetesi

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alman federasyonu müstehcen hareketi affetmedi
Alman federasyonu müstehcen hareketi affetmedi
Portland Timbers en güzel transferine imza attı!
Portland Timbers en güzel transferine imza attı!
Bursaspor’da Galatasaray mesaisi başladı!
Bursaspor’da Galatasaray mesaisi başladı!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim