Büyük Ralli, Monte Carlo Ralli'sini andıracak

Soydan Sakallı

Girne merkezli olarak 22 - 24 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Büyük Ralli, dünyaca ünlü Monte Carlo Ralli'sini andıracak.

İlk kez kullanılacak birçok yeni etabı Büyük Ralli'ye dahil ettiklerini açıklayan Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu (KKTOK) ralli direktörü Canben Özpaşa, Tirmen köyündeki etapta rallicilerin köyün içerisinden, evlerin arasından geçeceklerini ve insanların evlerinin balkonundan araçları izleyeceklerini açıklarken, rallinin Monte Carlo Ralli'sini andıracağını söyledi.

Büyük Ralli'de Serdarlı, Tirmen, ve Ergenekon etapları ilk kez kullanılacak. Böylelikle bu bölgelerde yaşayanlar da ralli heyecanı ile tanışacaklar.

Efsane etap, renk katacak

Yıllarca rallilerimiz en önemli etaplarından olan Alevkayası'ndaki Çeşme etabı, 3 yıl aradan sonra yeniden kullanılacak.

Tigin Kişmir başkanlığındaki Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu yönetimi, Cuma günü başlayacak olan Büyük Ralli'nin etaplarına, Efsane etabı da dahil ederek, heyecanlı geçecek ralliye daha da renk kattılar.