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Çağlar İzkan, Türkiye Milli takım antrenörlüğüne davet edildi

Antrenörlük kariyerini Ankara Binay Tenis Akademisinde devam ettiren Çağlar İzkan Türkiye Tenis Federasyonu tarafından Milli takım antrenörlüğüne davet edildi.

20 Temmuz 2022 Çarşamba 19:13
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Çağlar İzkan, Türkiye Milli takım antrenörlüğüne davet edildi
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14 yaş milli takım belirleme turnuvasında oyuncusu Aren Baybars'ın Türkiye Milli Takımına seçilmesinin ardından Türkiye Tenis Federasyonu tarafından 21-24 Temmuz 2022 tarihleri arasında İtalya'nın Brescia kentinde düzenlenecek olan 12 Yaş Kız Avrupa Şampiyonası için görevlendirildi.

Gruplarında İtalya, Hollanda, Portekiz, İsrail, Yunanistan, Bulgaristan ve Hırvatistan’ın bulunduğu turnuva yarın başlayacaktır. Turnuvanın bitiminde bu hafta Belçika'nın Mol kentinde düzenlenen Tennis Europe turnuvasını oynayan Aren Baybars ile Almanya'daki Süper kategori turnuvasına geçerek devam edecektir. Süper kategori turnuvası bitiminde Belçika'nın Hasselt kentinde düzenlenecek olan kategori 1 turnuvasına devam edecekler

Anahtar Kelimeler:
Çağlar İzkanSpor
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