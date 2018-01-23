Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
118154
ALTIN
162.958
DOLAR
3.7918
STERLİN
5.2877
EURO
4.6424
Ölü kadın morgda doğum yaptı!
Ölü kadın morgda doğum yaptı!
Diyet yaparken nelere dikkat edilmeli?
Diyet yaparken bunlara dikkat!
Romatizma iç organları da etkiliyor!
Romatizma iç organları da etkiliyor!
Diş macunu sıtmayı tedavi edebilir!
Diş macunu sıtmayı tedavi edebilir!
İmplant yaptıranlar dikkat!
İmplant yaptıranlar dikkat!

Çağrı Lefke’de

Küçük Kaymaklı futbolcusu Çağrı Kıral’ın yeni takımı Lefke oldu.

23 Ocak 2018 Salı 12:08
Çağrı Lefke’de
banner10

BRT Spor'un haberine göre, Haftalardır nerede oynayacağı belli olmayan, bonservisini Lefke alan ancak Merit Alsancak Yeşilova ile de kampa katılarak idmanlara inen Küçük Kaymaklı futbolcusu Çağrı Kıral’ın yeni takımı Lefke oldu.

Tecrübeli kanat oyuncusu dün KTFF’de Lefke’ye imza attı. Çağrı’nın moralinin bozuk olmasından dolayı imza fotoğrafı çektirmedi. Yaklaşık bir saat KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu’nun odasında kalan Çağrı, daha sonra ise imza atarak Lefke’ye kiralandı. Çağrı, ‘’Lefke ile bir sorunum yok. Sadece Merit Alsancak Yeşilova’ya söz verdiğimden dolayı orada oynamak istiyordum. Bu konuda da direndim ancak kulüpler arasında anlaşmazlık yaşanmasından dolayı transfer gerçekleşemedi. Yapacak bir şey yok. Kader kısmetim buymuş’’ şeklinde konuştu.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MTG’de Zokou şoku
MTG’de Zokou şoku
Kiralık transfer tamamlandı
Kiralık transfer tamamlandı
Yetenekler taranıyor
Yetenekler taranıyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim