Çağrı Lefke’de

BRT Spor'un haberine göre, Haftalardır nerede oynayacağı belli olmayan, bonservisini Lefke alan ancak Merit Alsancak Yeşilova ile de kampa katılarak idmanlara inen Küçük Kaymaklı futbolcusu Çağrı Kıral’ın yeni takımı Lefke oldu.

Tecrübeli kanat oyuncusu dün KTFF’de Lefke’ye imza attı. Çağrı’nın moralinin bozuk olmasından dolayı imza fotoğrafı çektirmedi. Yaklaşık bir saat KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu’nun odasında kalan Çağrı, daha sonra ise imza atarak Lefke’ye kiralandı. Çağrı, ‘’Lefke ile bir sorunum yok. Sadece Merit Alsancak Yeşilova’ya söz verdiğimden dolayı orada oynamak istiyordum. Bu konuda da direndim ancak kulüpler arasında anlaşmazlık yaşanmasından dolayı transfer gerçekleşemedi. Yapacak bir şey yok. Kader kısmetim buymuş’’ şeklinde konuştu.