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Cahitoğlu Sivri ile görüştü

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Spor Dairesi Müdürü Hüseyin Cahitoğlu Galatasaray Spor Kulübü ile profesyonel sözleşme imzalayan Ahmet Sivri’yi kabul ederek tebrik etti.

27 Aralık 2017 Çarşamba 10:23
Cahitoğlu Sivri ile görüştü
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BRT Spor'un haberine göre, KKTC Başbakanlık Spor Dairesi Müdürü Hüseyin Cahitoğlu Galatasaray Spor Kulübü ile profesyonel sözleşme imzalayan Ahmet Sivri’yi kabul ederek tebrik etti.

Ahmet Sivri’nin atmış olduğu imzanın ülke adına onur ve başarı olduğunu belirten Hüseyin Cahitoğlu, bu başarının ülkedeki gençlere büyük bir motivasyon ve örnek olmasını temenni etti.

Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün yoğun temposundan dolayı kendisi ile bir araya gelemeyeceğini Ahmet Sivri’ye aktaran Spor Dairesi Müdürü Hüseyin Cahitoğlu, Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün Ahmet Sivri’ye her türlü desteği bu başarılı süreçte vereceğini belirtti.

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