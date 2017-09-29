Canaltay: "Bir çok sürprize imza atacağız"

K-PET Süper Lig'de yeni sezona zorlu Lefke deplasmanından çıkardığı 1 puanla başlayan Yeniboğaziçi'nde kulüp başkanı Derviş Canaltay, "Bu takım senin, takımına sahip çık!" sloganıyla taraftarlarını, Cumartesi günü oynanacak olan Çetinkaya maçına davet etti.

Bu sezon bir çok sürprize imza atacağımıza olan inancımız tamdır diyen Derviş Canaltay'ın Osman Mehmet Ergün Stadı'nda oynanacak olan maç öncesinde açıklaması şöyle:

"Değerli Yeniboğaziçililer,

Zor bir dönemde üstlendiğimiz bu görevde yanlışımızla, doğrumuzla köyümüzün takımının çıkarlarını düşünerek elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık ve çalışıyoruz.

Sezon öncesi zor bir sezonun bizleri beklediğinin farkında olmamıza rağmen sahada gerçek arkadaşlık ve takım ruhuyla savaşan takımımızın oyuncularına olan inancımız hep tamdı. Nitekim 1. haftadaki karşılaşmamızda Lefke deplasmanında iyi bir sonuç olarak görünen beraberliği teknik heyetimiz ve karakterli futbolcularımızla sahada güzel bir futbol oynayarak elde ettik. 2. hafta maçımız Cumartesi günü ülkemizin köklü kulüplerinden olan Çetinkaya Spor Kulübü'ne karşı sahamızda, saat 16:00 ‘da başlayacaktır.

Bu zorlu serüvende bizlerin geçici,gerçek sahiplerinin Yeniboğaziçililerin olduğu kulübümüzün bu Cumartesi gerçekleştirilecek maçında siz kulübümüzün sahiplerini sahaya davet ediyoruz. Teknik heyet ve oyuncularımızın birlikteliğine sizlerin de desteğinin katılmasıyla bu sezon bir çok sürprize imza atacağımıza olan inancımız tamdır."