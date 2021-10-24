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Caner Erkin durulmuyor!

1-1 biten Karagümrük-Hatayspor karşılaşmasında Caner Erkin'in tepkileri gündem oldu.

24 Ekim 2021 Pazar 16:58
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Caner Erkin durulmuyor!
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1-1 biten Karagümrük-Hatayspor karşılaşmasında Caner Erkin'in tepkileri gündem oldu. 63'te oyundan alındığını gören tecrübeli sol bek, isyan ederek kenara geldi. Caner, kenarda hocası Farioli'yle tartışma yaşadı.

Süper Lig'in 10. haftasında Fatih Karagümrük ve Hatayspor, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda kozlarını paylaştı. Kıran kırana rekabetin yaşandığı maçta kazanan çıkmadı. Karşılaşmaya Caner Erkin'in tepkileri damga vurdu. Tecrübeli sol bek, 63'te oyundan alınınca kenara isyan etti.

ÇOK KEZ CEZA ALDI

63. dakikada oyundan alınan Caner Erkin, kenarda teknik direktör Farioli'ye kısa süreli bir tartışma yaşadı. Daha önce bu tarz olaylardan dolayı pek çok kez kulüplerinde ceza alan Caner'e bir yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı merak konusu oldu.

Anahtar Kelimeler:
Caner Erkin
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