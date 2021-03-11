Caner Erkin takıma geri döndü!

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Caner Erkin, takımla antrenmana katıldı.
Disiplinsiz davranışları nedeniyle bir süre takımdan ayrı kalan Caner, çalışmalarını bireysel programla sürdürmüştü.
Kulüp Başkanı Ali Koç, sportif direktör Emre Belözoğlu ve teknik heyetin yapacağı görüşmeyle durumu belli olacağı açıklanan Caner, verilen kararla takıma döndü.
Caner, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, takımla çalıştı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak.