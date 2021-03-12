Çanlar Henry Onyekuru için çalıyor

Sezon sonu yaklaşırken Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor. Sivasspor maçının ardından zemin nedeniyle yönetimi eleştiren Younes Belhanda'nın sözleşmesi feshedilmişti.

Sabah gazetesinin haberine göre sarı-kırmızılı kulüp bundan sonraki süreçte menajer William D'Avila ile çalışmama kararı aldı. Belhanda'nın da menajerliğini yapan D'Avila için alınan bu kararın ardından sezon sonunda Peter Etebo ve Valentine Ozornwaford ile yolların ayrılması kararlaştırıldı.

Henry Onyekuru da Galatasaray'dan ayrılabilir

Belhanda'nın ardından Etebo ve Ozornwafor'la da yolları ayıracak Galatasaray'da William D'Avila'nın bir diğer oyuncusu Henry Onyekuru'nun da bileti kesilebilir.

Monaco'dan satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiralanan Nijeryalı futbolcunun performansının yükselmemesi durumunda opsiyonunun kullanılmama ihtimali bulunuyor. Yönetim oyuncunun durumuna göre sezon sonunda karar verecek.

Üçüncü Galatasaray dönemini geçiren 23 yaşındaki futbolcu ilk 2 maçında 3 gole imza atmıştı. Son 7 maçında skor katkısı veremeyen Henry Onyekuru toplamda 9 maçta 3 golle oynuyor.

Galatasaray, Monaco'ya 4.3 milyon euro'luk ödeme yapması durumunda oyuncunun bonservisini alma hakkına sahip.