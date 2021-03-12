Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
75 gün cezaevinde bekleyecekler
75 gün cezaevinde bekleyecekler
2 ay cezaevine gönderildi
2 ay cezaevine gönderildi
4 buçuk yıl hapis cezası
4 buçuk yıl hapis cezası
Kira borcunu ödemediği gerekçesiyle başına inşaat demiriyle vurdu
Kira borcunu ödemediği gerekçesiyle başına...
Bulaşıkları yıkamadığı gerekçesiyle eşinin yüzüne cam kase fırlattı
Bulaşıkları yıkamadığı gerekçesiyle eşinin yüzüne...

Çanlar Henry Onyekuru için çalıyor

Younes Belhanda ile yolları ayıran Galatasaray'da sezon sonu Henry Onyekuru'yla da yolların ayrılabileceği iddia edildi.

12 Mart 2021 Cuma 14:32
476 Okunma
Çanlar Henry Onyekuru için çalıyor

Sezon sonu yaklaşırken Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor. Sivasspor maçının ardından zemin nedeniyle yönetimi eleştiren Younes Belhanda'nın sözleşmesi feshedilmişti.

Sabah gazetesinin haberine göre sarı-kırmızılı kulüp bundan sonraki süreçte menajer William D'Avila ile çalışmama kararı aldı. Belhanda'nın da menajerliğini yapan D'Avila için alınan bu kararın ardından sezon sonunda Peter Etebo ve Valentine Ozornwaford ile yolların ayrılması kararlaştırıldı.

Henry Onyekuru da Galatasaray'dan ayrılabilir

Belhanda'nın ardından Etebo ve Ozornwafor'la da yolları ayıracak Galatasaray'da William D'Avila'nın bir diğer oyuncusu Henry Onyekuru'nun da bileti kesilebilir.

Monaco'dan satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiralanan Nijeryalı futbolcunun performansının yükselmemesi durumunda opsiyonunun kullanılmama ihtimali bulunuyor. Yönetim oyuncunun durumuna göre sezon sonunda karar verecek.

Üçüncü Galatasaray dönemini geçiren 23 yaşındaki futbolcu ilk 2 maçında 3 gole imza atmıştı. Son 7 maçında skor katkısı veremeyen Henry Onyekuru toplamda 9 maçta 3 golle oynuyor.

Galatasaray, Monaco'ya 4.3 milyon euro'luk ödeme yapması durumunda oyuncunun bonservisini alma hakkına sahip.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
PSG'nin Cristano Ronaldo ilgisi alevlendi
PSG'nin Cristano Ronaldo ilgisi alevlendi
Caner Erkin takıma geri döndü!
Caner Erkin takıma geri döndü!
"Fenerbahçe ailesini mutlu etmeye devam edeceğim"
"Fenerbahçe ailesini mutlu etmeye devam edeceğim"
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim