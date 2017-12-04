Carr, gönderildi

Havadis Spor'dan Tonguç Kotak'ın haberine göre, Girne Üniversitesi Basketbol Büyük Erkek Takımı, daha önce anlaşarak ülkemize getirdiği Amerikalı basketbolcu Aquille Carr ile yollarını ayırdı. Sırbistanlı oyun kurucu Nemanja Maric’in yerine getirilen Carr, Cumhuriyet Kupası’nda takıma uyum sağlayamaması ile dikkat çekmişti. Carr, Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında da Girne Üniversitesi formasını giymiş ancak takıma katkı verememişti. Maç sonrasında kulüp yetkilileriyle soyunma odasında kavga eden Carr’ın bileti cuma günü yapılan toplantı sonunda kesildi. ABD’li oyuncunun sözleşmesi feshedildi ve cuma akşamı KKTC’den gönderildi. 24 yaşındaki Carr, NBA G Leauge ve Canada 1. Ligi’nde forma giymişti. Girne Üniversitesi oyun kurucu bölgesi için yeni arayışına başladı.