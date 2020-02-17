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Casillas, İspanya futbolunun patronluğu için aday

Iker Casillas İspanya Futbol Federasyonu başkanlığına aday. Efsane kaleci, adaylığını sosyal medya hesabından açıkladı.

17 Şubat 2020 Pazartesi 21:19
Casillas, İspanya futbolunun patronluğu için aday
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Iker Casillas İspanya Futbol Federasyonu başkanlığına aday. Efsane kaleci, adaylığını sosyal medya hesabından açıkladı.

Casillas mesajında "Seçim zamanı geldiğinde federasyon başkanlığına aday olacağım. Beraber İspanya futbolunu zirveye taşıyacağız." dedi.


Henüz resmi tarihi açıklanmayan RFEF Başkanlığı seçimi için kararlı bir şekilde ve büyük bir saygıyla çalışmalarını devam ettirdiklerini belirten 38 yaşındaki Casillas, "Şeffaf ve adil bir seçimde, 23 binden fazla seçmen bizi bekliyor. Bize karşı gösterdikleri ilgi ve sevgiden dolayı herkese teşekkürler." diye yazdı.

38 yaşındaki kaleci, son olarak formasını giydiği Porto'nun başkanına da kararını ilettiğini ifade etti.

Anahtar Kelimeler:
Iker Casillasİspanya Futbol Federasyonu
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