Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
102383
ALTIN
146.755
DOLAR
3.5227
STERLİN
4.7560
EURO
4.1876
Açlık krizlerini önlemenin 10 etkili yolu
Açlık krizlerini önlemenin 10 etkili...
Uzmanlar: "Uyku ve düzenli cinsel ilişki paradan daha güçlü"
"Uyku ve düzenli seks paradan...
'Çekici' olduğu için işten atıldı
'Çekici' olduğu için işten atıldı
İş arkadaşı tacizi daha büyük depresyona yol açıyor
İş arkadaşı tacizi depresyona sürüklüyor
California'nın resmi dinazoru oldu
Ördek gagalı dinazor o eyaletin

"Cavani'ye, penaltıları bırakması için 1 milyon euro teklif edildi"

PSG'nin golcü oyuncusu Edinson Cavani'nin, penaltı atışlarını Neymar'a bırakması karşılığında kendisine teklif edilen 1 milyon euro'luk bonusu reddettiği öne sürüldü.

25 Eylül 2017 Pazartesi 13:58
"Cavani'ye, penaltıları bırakması için 1 milyon euro teklif edildi"

Lyon'u 2-0 malup ettikleri maçta penaltı atışını Neymar'a bırakmayan Cavani, serbest atışlarda da topun başına geçmek istemiş, bu durum ikili arasında gerginliğe neden olmuştu.

Sözcü'nün El Pais'ten aktardığına göre, Cavani'nin sözleşmesinde Ligue 1'i gol kralı olarak bitirmesi halinde 1 milyon euro alacağı yazıyor.

İddiaya göre PSG Başkanı Nasır el Halifi, penaltı atışlarını Neymar'a bırakması halinde, söz konusu 1 milyon euro'yu ödeyeceğini taahhüt etti fakat Uruguaylı forvet oyuncusu bunu kabul etmedi.

Haberde, PSG yöneticilerinin Neymar'dan penaltı atışlarını Cavani'ye bırakma ‘yüce gönüllülüğünde' bulunmasını istediği fakat Brezilyalı futbolcunun bu öneriyi reddettiği belirtildi.

Sezon başında Neymar, Barcelona'dan PSG'ye 222 milyon euro'luk rekor bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beşiktaş Leipzig maçı hangi kanalda?
Beşiktaş Leipzig maçı hangi kanalda?
Trabzonspor bir ileri bir geri
Trabzonspor bir ileri bir geri
Şampiyonlar Ligi heyecanı devam ediyor
Şampiyonlar Ligi heyecanı devam ediyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim