"Cavani'ye, penaltıları bırakması için 1 milyon euro teklif edildi"

Lyon'u 2-0 malup ettikleri maçta penaltı atışını Neymar'a bırakmayan Cavani, serbest atışlarda da topun başına geçmek istemiş, bu durum ikili arasında gerginliğe neden olmuştu.

Sözcü'nün El Pais'ten aktardığına göre, Cavani'nin sözleşmesinde Ligue 1'i gol kralı olarak bitirmesi halinde 1 milyon euro alacağı yazıyor.

İddiaya göre PSG Başkanı Nasır el Halifi, penaltı atışlarını Neymar'a bırakması halinde, söz konusu 1 milyon euro'yu ödeyeceğini taahhüt etti fakat Uruguaylı forvet oyuncusu bunu kabul etmedi.

Haberde, PSG yöneticilerinin Neymar'dan penaltı atışlarını Cavani'ye bırakma ‘yüce gönüllülüğünde' bulunmasını istediği fakat Brezilyalı futbolcunun bu öneriyi reddettiği belirtildi.

Sezon başında Neymar, Barcelona'dan PSG'ye 222 milyon euro'luk rekor bonservis bedeliyle transfer olmuştu.