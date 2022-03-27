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Çavuşoğlu, Türkiye ikincisi gelen GMTMK Erkek Voleybol Takımı'nı tebrik etti

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu Türkiye'nin Aksaray bölgesinde düzenlenen ortaokullar arası Yıldızlar Voleybol Finallerinde Türkiye ikincisi gelerek göğsümüzü kabartan Gazimağusa Türk Maarif Koleji Erkek Voleybol Takımını tebrik etti.

27 Mart 2022 Pazar 21:22
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Çavuşoğlu, Türkiye ikincisi gelen GMTMK Erkek Voleybol Takımı'nı tebrik etti
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Nazım Çavuşoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye’nin Aksaray bölgesinde gerçekleştirilen ortaokullar arası voleybol finallerinde, Türkiye 2’ncisi gelerek göğsümüzü kabartan Gazimağusa Türk Maarif Koleji Erkek Voleybol takımını yürekten kutlarım.

Çocuklarımızı eğiten, bayrağımızı gururla dalgalandırmalarını sağlayan GMTMK müdür, öğretmen ve tüm yöneticilerini de ayrıca tebrik ederim.

Zor dönemlerden geçen ülkemize moral olan, çocuklarımıza fırsat verildiğinde her platformda rekabet edebileceklerini gösteren çocuklarımızla gurur duydum. Hem derslerinde başarılı, hem sporda lider çocuklar yetiştiren ailelerimiz, çocukları ve eğitmenlerimiz ile ne kadar gurur duysa azdır."

Son Güncelleme: 27.03.2022 21:34
Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanı Nazım ÇavuşoğluGMTMK Erkek Voleybol Takımı
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