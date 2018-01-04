Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
115491
ALTIN
158.874
DOLAR
3.7488
STERLİN
5.0786
EURO
4.5233
Cep telefonu ile uyumanın korkunç zararları!
Cep telefonu ile uyumanın korkunç...
Spora başlayacaklar buna dikkat!
Spora başlayacaklar buna dikkat!
Altı aylık hamile olduğuna inandıramıyor
Altı aylık hamile olduğuna inandıramıyor
Günde 1 bardak kahve içen erkeklerde...
Günde 1 bardak kahve içen...
Sağlığın küçük mücevheri...
Sağlığın küçük mücevheri...
banner34

Cenk Tosun, Everton'da

banner35

’’Cenk Tosun'un transferi için anlaşma sağlandı, detaylar üzerinde çalışılıyor’’

04 Ocak 2018 Perşembe 17:57
Cenk Tosun, Everton'da
banner10

İngiltere Premier League ekiplerinden Everton'ın teknik direktörü Sam Allardyce, Cenk Tosun'un transferi için anlaşma sağlandığını doğruladı.

İngiliz teknik adam, İngiltere Federasyon Kupası 3. turunda yarın Liverpool ile deplasmanda oynayacakları derbi maç öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Allardyce, Beşiktaş’ta forma giyen Cenk Tosun'un transferiyle ilgili soru üzerine, "Cenk Tosun'un transferi için anlaşma sağlandı, detaylar üzerinde çalışılıyor. Umarım lisansı zamanında yetişir ve kupa maçında oynatabiliriz." diye konuştu.

İngiliz basını, iki kulübün 26 yaşındaki futbolcunun transferi için 27 milyon sterlinlik anlaşmaya vardığını iddia etmişti.(Eurosport)

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Demirören: 'Gelecek sezon VAR uygulaması başlayacak'
Demirören: 'Gelecek sezon VAR uygulaması başlayacak'
Galatasaray, Hasan Şaş, Ümit Davala ve Taffarel’i KAP’a bildirdi
Galatasaray, Hasan Şaş, Ümit Davala ve Taffarel’i KAP’a bildirdi
Tek gözü görmeyen futbolcuya yapay göz attılar!
Tek gözü görmeyen futbolcuya yapay göz attılar!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim