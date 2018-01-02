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Cenk Tosun için anlaşma sağlandı!

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İngiliz kulübü Everton, Beşiktaş'ın istediği 25 milyon euroyu kabul etti

02 Ocak 2018 Salı 12:37
Cenk Tosun için anlaşma sağlandı!
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Beşiktaş ve Everton arasındaki kıran kırana devam eden Cenk Tosun pazarlığında taraflar anlaşmaya vardı, transfer sadece resmi imzalara kaldı.

beIN Sports'un haberine göre; bir süredir yıldız golcüyü yakından takip eden İngiliz kulübü, siyah beyazlılara 25 milyon euro bonservis ödemeyi kabul etti. Everton futbol direktörü Steve Walsh, siyah beyazlılara önerilen 20 milyon euroluk bonservis bedelinin başkan Fikret Orman tarafından az bulunması üzerine düşünmek için süre istemişti. Fikret Orman'ın fiyat konusunda geri adım atmaması karşısında pes eden Everton yönetimi, teknik direktör Sam Allardyce'ın da Cenk Tosun ısrarıyla 25 milyon euro'ya çıktı. Beşiktaş ise bu rakama 'evet' dedi.

Cenk, tatile gittiği Londra'dan Liverpool'a geçecek

Tatil için eşiyle birlikte Londra'ya giden Cenk Tosun da kendisine yapılan yıllık 4 milyon euro'luk teklife olumlu yaklaştı ve Everton'la anlaştı. Cenk'in, İstanbul'a dönmeden Londra üzerinden Liverpool'a geçerek kendisini 4 buçuk sezonluğuna mavi beyazlı renklere bağlayan imzayı birkaç gün içinde atması bekleniyor.

Beşiktaş'ın da çok kısa zaman içerisinde KAP bildirimini yaparak, transfere resmiyet kazandıracağı belirtildi. Cenk'in transferi için bastıran ve milli forveti 13 Ocak'taki Tottenham deplasmanında kadroya almayı planlayan İngiliz ekibinin teknik direktörü Allardyce'ın yıldız oyuncunun fiziksel durumuna göre 11'de bile görev verebileceği kaydedildi. Tansferin resmileşmesi halinde Cenk, Türk futbol tarihinin en pahalı futbolcusu unvanıyla İngiltere'nin yolunu tutacak.

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