Çetinkaya pes etmiyor: 2-1

Havadis Spor'un haberine göre, K-PET Süper Lig’de 11. haftanın açılış maçında GAÜ Çetinkaya ile Lefke karşılaştı. Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanan karşılaşmada geriye düşen Çetinkaya maçı 2-1’lik skorla kazanmayı bildi. Sarı kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Herman ile 66. dakikada Emre kaydederken mor beyazlıların tek golü 15. dakikada Burak’tan geldi. Lefke’de Candy 86. dakikada penaltı atışından faydalanamadı. Bu sonuçla Çetinkaya puanını 21’e çıkartarak maç fazlasıyla zirveyi yakalarken Lefke 11 puanda kaldı.

Maçın önemli anları

Dk.14: Candy’nin pasında Ruslan kontrol etti, dönerek vurdu, kaleci Cenk önledi.

Dk.15: Candy sağ çaprazdan ceza alanına girdi şutunda top önce direğe sonra da Cenk’e çarptı, boşta kalan topu Burak ağlara gönderdi. (0-1).

Dk.26: Sağdan Hüseyin ortaladı, kale sahasında Faye’nin kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.

Dk.28: Hüseyin’in oratasında kale sahasında Herman güzel bir kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. (1-1)

Dk.37: Lefke kontraatağında Semih sağ kanattan Zekai’nin önüne bıraktı, Zekai müsait pozisyonda topu auta attı.

İlk devre 1-1 eşitlikle geçildi.

Dk.59: Candy sağ çaprazdan ceza sahasına girdi, sert şutunda top yan kale ağlarında kaldı.

Dk.66: Lefke savunması çıkarken Rahmi’nin pasında top hakem Osman Özpaşa’ya çarptı, çarpan top Çetinkaya atağına dönüştü. Eko aldığı bu topla Emre Özsin’in önüne doğru bıraktı, Emre de ceza sahasına girerek vuruşunda topu ağlara yolladı. (2-1)

Dk.72: Zekai’nin kale sahasına bıraktığı topta Ruslan net bir gol pozisyonunu harcadı.

Dk.80: Faye yakın mesafeden vurşunu yaptı, kaleci Mehmet ayaklarıyla topu uzaklaştırdı.

Dk.86: Yılmaz’ın ortasında Kaan kafa vuruşuna hazırlanırken Ümitcan’ın arkadan yaptığı müdahaleyle yerde kaldı ve penaltı kararı çıktı. Atışı Candy kullandı ama topu üst kale direğinden dışarı attı.

Karşılaşma 2-1 Çetinkaya galibiyetiyle sonuçlandı.