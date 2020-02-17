Çeyrek final heyecanı haftaya başlıyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Nicosia Group Kıbrıs Kupası Çeyrek Final 1. maç programını açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre çeyrek final ilk maçlarının biri 25 Şubat Salı, diğer üçü ise 26 Şubat Çarşamba günü oynanacak.



Çift maç eleme usulüne göre oynanacak Nicosia Group Kıbrıs Kupası Çeyrek Finalinde gece maçı oynanmayacak ve maçlar saat 14.00’da başlayacak.

PROGRAM ŞÖYLE:

25 Şubat Salı

Lefkoşa Şht.Hüseyin Ruso Stadı Küçük Kaymaklı-Yenicami

26 Şubat Çarşamba

Gazimağusa Canbulat Stadı Mağusa Türk Gücü-Cihangir

Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Türk Ocağı-Çetinkaya

Lefkoşa Atatürk Stadı Göçmenköy-Doğan Türk Birliği