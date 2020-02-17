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Çeyrek final heyecanı haftaya başlıyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Nicosia Group Kıbrıs Kupası Çeyrek Final 1. maç programını açıkladı.

17 Şubat 2020 Pazartesi 21:39
Çeyrek final heyecanı haftaya başlıyor
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Nicosia Group Kıbrıs Kupası Çeyrek Final 1. maç programını açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre çeyrek final ilk maçlarının biri 25 Şubat Salı, diğer üçü ise 26 Şubat Çarşamba günü oynanacak.


Çift maç eleme usulüne göre oynanacak Nicosia Group Kıbrıs Kupası Çeyrek Finalinde gece maçı oynanmayacak ve maçlar saat 14.00’da başlayacak.

PROGRAM ŞÖYLE:
25 Şubat Salı
Lefkoşa Şht.Hüseyin Ruso Stadı  Küçük Kaymaklı-Yenicami
26 Şubat Çarşamba
Gazimağusa Canbulat Stadı  Mağusa Türk Gücü-Cihangir
Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı  Türk Ocağı-Çetinkaya
Lefkoşa Atatürk Stadı  Göçmenköy-Doğan Türk Birliği

Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Futbol FederasyonuNicosia Group Kıbrıs Kupası
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