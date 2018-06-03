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Çeyrek final kapıda

KKTC Milli takımı bugün Abazia ile oynayacağı maçta mağlup olmaz ise gruptan çıkan takım olacak.

03 Haziran 2018 Pazar 10:41
Çeyrek final kapıda

BRT Spor'un haberine göre, CONIFA Dünya Kupası ikinci maçında KKTC Milli Takımı Tibet’i yenerek çeyrek final kapısını araladı. Londra’da düzenlenen Conifa Football Cup 2018 turnuvası B grubunda mücadele eden milli takımımız grubun ikinci maçında dün karşılaştığı Tibet’i 3-1 geçerek puanını dört yaptı ve çeyrek final yolunda büyük avantaj yakaladı. KKTC Milli takımı bugün Abazia ile oynayacağı maçta mağlup olmaz ise gruptan çıkan takım olacak. KKTC Milli takımı ile Abazia arasındaki kritik grup maçı mücadelesi KKTC saati ile 17.00’de başlayacak.

  • 2. dakikada Halil Turan sağdan aldığı topla ceza alanı içerisinde sert vuruşunda top filelere gitti.1-0.
  • 6. dakikada Halil Turan’ın pasıyla buluşan Tansel sert vurdu topu kaleci çıkardı.
  • 10. dakikada Çağrı’nın sağdan getirdiği topa arka direkte Uğur kafayla vurdu top yan direğe çarparak auta çıktı.
  • 11. dakikada Tibet atağında Dhanden’in sert şutu üstten dışarı gitti.
  • 38. dakikada sağdan Tansel’in ortasında topla buluşan Mehmet Altın’ın şutunda top az farkla auta çıktı.
  • 41. dakikada Topgyal’ın plase vuruşu Hasan Piro’nun müdehalesine rağmen top filelere gitti.1-1.
  • 62. dakikada Tansel’in ortasında Adil’in kafa şutu üst direğe çarparak auta çıktı.
  • 65. dakikada Halil Turan kendi aldığı tpla ceza alanına girdi, vuruşunda top kalecinin solundan filelere gitti.2-1.
  • 71. dakikada Fırat’ın pasında topla buluşan Uğur’un aşırtma vuruşu gol oldu.3-1.

Karşılaşma bu skorla tamamlanınca milli takımımız puanını dörde çıkardı. Gurubun diğer maçında ise Karpatalya karşılatığı Abazya’yı 2-0 yenerek onlarda puanlarını dört yaptı. İkinci maçlar sonunda Karpatalya ve KKTC dört puanla grupta ilk iki sırayı paylaşırken, Abazya bir puan Tibet ise sıfır puanda üç ve dördüncü sırayı paylaştı. Grubun son maçlarında bugün KKTC saati ile saat 17:00 ‘de KKTC-Abazya, saat 19:00 da Karpatalya - Tibet karşılaşacak. Milli takımımız Abazya maçından bir puan bile çıkardığı takdirde çeyrek finalist olacak.

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Ertaç Eser 2018-06-03 10:48:33

Bizde avrupada oynayıp,Almanya,İspanya,Portekiz leri buraya getirtebilsek.Ama imkansız bu gavurların lobileri sayesinde bu hiçbirzaman olmaz.

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